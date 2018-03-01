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Рогозин: Шаловливые ручки полурумын

Рогозин: Шаловливые ручки полурумын
Рогозин о высылке дипломатов: "Шаловливые ручки полурумын".
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал высылку российских дипломатов из Молдовы, удивившись двойственности политики Кишинёва, где буквально на днях приветствовали визит замминистра иностранных дел России Григория Карасина.

— Молдавское правительство умудрилось одной рукой приветствовать визит замминдел России Г.Б. Карасина, а другой — подписывать решение о высылке наших дипломатов. До чего же шаловливые ручки у этих "полурумын"! — написал Рогозин в своём "фейсбуке", передает life.ru.

Рогозин: Шаловливые ручки полурумын
  • Сегодня, 17:21
  • DTV
  • Просмотров: 3
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