Рогозин о высылке дипломатов: "Шаловливые ручки полурумын".

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал высылку российских дипломатов из Молдовы, удивившись двойственности политики Кишинёва, где буквально на днях приветствовали визит замминистра иностранных дел России Григория Карасина.



— Молдавское правительство умудрилось одной рукой приветствовать визит замминдел России Г.Б. Карасина, а другой — подписывать решение о высылке наших дипломатов. До чего же шаловливые ручки у этих "полурумын"! — написал Рогозин в своём "фейсбуке", передает life.ru.