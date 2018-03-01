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Собаки растерзали мальчика в Тирасполе

Собаки растерзали мальчика в Тирасполе

В Тирасполе агрессивные собаки бойцовской породы напали на 9-летнего школьника.
Как сообщает МВД ПМР, инцидент произошёл 28 марта, в Тирасполе. Около 19.30 мальчик возвращался домой после тренировки. На улице 1 Мая на него напали две собаки бойцовской породы. Они повалили ребенка на землю и принялись его яростно терзать.

Свидетелем жуткой сцены стал проезжающий мимо житель села Суклея Слободзейского района. 30-летний мужчина бросился на помощь жертве. С трудом он смог отбить мальчика у разъяренных ротвейлеров и оттащить его в сторону.

Мужчина вызвал милицию. Не дожидаясь "скорой", он сам доставил пострадавшего в Республиканский центр матери и ребенка. Врачи диагностировали у мальчика множественные укушенные раны спины, обоих плеч, а также правой голени.

Правоохранители установили хозяйку ротвейлеров - это 37-летняя жительница столицы, она отпустила опасных псов погулять без намордников и присмотра. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой собачнице грозит административная или уголовная ответственность

  • Сегодня, 18:14
  • DTV
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