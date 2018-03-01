Это связано с тем, что истекает переходный период, когда Молдове было разрешено использовать известные западные географические наименования по месту происхождения Champagne, Cognac и Cahors.



Вместо этого разрешено использовать альтернативные названия для шампанского – «игристое вино», коньяка – «дивин», кагора – «пастораль», передает infomarket.md

Переходный период был предусмотрен Соглашением об ассоциации с ЕС, подписанным в 2014 г. С 2012 г. по 2018 г. производители должны были привести свою продукцию в соответствие с европейскими стандартами.



В министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и окружающей среды накануне прошла встреча с местными производителями вина, посвященная соответствию винодельческих предприятий новым требованиям.

Госсекретарь министерства Василий Лука сообщил, что в связи с завершением периода использования иностранных географических указаний, ведомство готовит пакет поправок в законодательства.



Так, продукция «дивин» (географическое указание «Дивин») будет заменена названием «винная водка». Будут инициированы поправки в закон о виноградарстве и вине и технический регламент «Определение, описание, представление и этикетирование алкогольных напитков», в которых будут предусмотрены положения, касающиеся замены этих категорий продукции и уточнение условий производства, сертификации и продажи «винной водки» с защищенным географическим указанием «Дивин».

Госсекретарь отметил, что за последние 5 лет очень мало производителей учитывали эти требования, а экономические агенты, в свою очередь, проинформировали, что сталкиваются с проблемой непризнания продукта «дивин» на рынке СНГ. Стоит отметить, что в рамках подписанного с ЕС соглашения об охране географических указаний сельскохозяйственной и пищевой продукции Молдова обеспечит высокий уровень защиты для более чем 3,2 тыс. европейских географических указаний продовольственных продуктов, вин и спиртных напитков, имеющих категорию европейского защищенного географического указания.



Цель соглашения состоит в том, чтобы лучше защитить потребителей, таким образом, чтобы они не были введены в заблуждение относительно настоящего происхождения продукции и ее реального качества.



В министерстве отмечают, что с 1 апреля органы сертификации Молдовы больше не будут выдавать сертификаты на продукцию «шампанское», «коньяк» и «кагор», а производители могут воспользоваться альтернативными названиями.



Любая попытка продажи или экспорта продукции с защищенным географическим указанием будет наказываться.



infomarket.md