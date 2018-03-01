Указом Президента ПМР Вадима Красносельского на должность министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики назначена Александра Тумба. Указ о назначении, опубликованный на официальном сайте главы государства, вступит в силу 2 апреля 2018 года. Александр Шевченко, ранее занимавший эту должность, освобождён от неё на основании поданного рапорта.
30 марта работникам Министерства юстиции представили нового руководителя.
Александра Иосифовна Тумба родилась 26 июня 1982 года в г. Тирасполе. В 1999 году окончила Тираспольскую среднюю школу №1. В период с 1999 по 2004 год – обучение в ПГУ им. Т.Г. Шевченко, юридический факультет, дневное отделение. С 2002 года начала трудовую деятельность в Министерстве юстиции ПМР в должности главного специалиста отдела актов законодательства Управления правовых актов и систематизации законодательства. В 2006 году принята на службу в органы Прокуратуры ПМР на должность начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел и материалов Арбитражным судом ПМР. В 2013 году назначена на должность начальника отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики Управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и природопользования Прокуратуры ПМР. В 2014 году окончила экономический факультет ПГУ им. Т.Г. Шевченко по специальности «Финансы и кредит». В сентябре 2014 года назначена на должность первого заместителя руководителя Аппарата Правительства – начальника главного Управления правового обеспечения и контроля Правительства ПМР. 30 декабря 2015 года назначена на должность заместителя руководителя Администрации Президента ПМР по правовым вопросам – начальника Главного государственно-правового управления Президента ПМР. 19 декабря 2016 года Указом Президента ПМР №19 повторно утверждена на должность заместителя руководителя Администрации Президента ПМР по правовым вопросам – начальника Главного государственно-правового управления Президента ПМР. 30 марта 2018 года Указом Президента ПМР №121 назначена на должность министра юстиции ПМР. Имеет государственные награды: грамоты Президента ПМР, медаль "За отличие в труде", орден "Трудовая слава". Замужем, воспитывает сына и дочь.