Как ранее сообщал "Днестр ТВ", в Приднестровье собираются судить экс-президента ПМР Евгения Шевчука. Ему вменяют совершение преступлений согласно Уголовному Кодексу ПМР - Статья 282. Превышение должностных полномочий; - Статья 286. Получение взятки.
Стали известны некоторые подробности обвинений. Председатель Следственного комитета Вячеслав Брынзарь рассказал об эпизодах уголовного дела о "преступной деятельности Шевчука".
Оказывается, первый эпизод – получение взятки, связанной с заводом «Биохим». Как сообщает официальное информагентство "Новости Приднестровья": "...при Шевчуке предприятие стало государственным. И на тот момент говорили о том, что объемы производства растут, экспорт идёт в Европу. Как позже выяснилось, на предприятии было не все так гладко. Государство оказывало поддержку «Биохиму», снижая налоги. В итоге деньги предприятия шли не в госказну, а распределялись «по карманам». От этой преступной схемы экс-президент Шевчук получил взятку в общем размере около одного миллиона долларов США, рассказал Вячеслав Брынзарь. «Я не буду оглашать доказательную базу, она должна пройти судебное разбирательство, и уже суд будет принимать решение о степени виновности господина Шевчука и о мере наказания этого человека. Говорить о том, от кого получал взятки Шевчук, до оглашения приговора суда ещё рано. Можно озвучить сумму - это около миллиона долларов США», - пояснил Вячеслав Брынзарь".
Интересно получается. С точки зрения доказательства преступления для сотрудников правоохранительных органов любых государств самым сложным всегда было доказать факт шпионажа, карманной кражи и получения (дачи) взятки. Именно потому, что преступников надо брать в момент совершения злодеяния. Шпиона в момент шпионской деятельности, карманника - во время карманной кражи (кто не помнит классический эпизод из фильма "Место встречи изменить нельзя"!), взяткополучателя (-дателя) в момент получения (передачи). И это правильно с точки зрения закона. Ведь история учит, что некоторые люди пишут доносы в своих интересах с третьей космической скоростью. Ведь не Сталин же писал заявления, на основе которых ссылали в лагеря и расстреливали, достаточно часто это делали ближайшие соседи и родственники. Проходили мы это. Теперь нужны реальные доказательства!
Наверное, у Следственного комитета они есть. То есть, как я понимаю, факт получения взятки Шевчуком доказан следствием соответствующим видео и зафиксирован документально. Хотя в голову вкрадывается паршивая мыслишка, что это сделано на основе каких-либо двух-трех заявлений людей, которые томятся в местах не столь отдаленных, но я эту мысль отгоняю от себя - не могут приднестровские правоохранники и правосудие так поступать. Уж больно это будет нехорошо пахнуть. Ведь известно, что в местах лишения свободы меняются жизненные принципы и нравственностью там не пахнет. Ради свободы многие пойдут на все.
Удивляет и сумма - один миллион. Почему только один? Не два или десять? Как-то мелковато для президента. Вон, на счетах бывшего, по словам того же второго президента, только в одном из приднестровских банков лежало порядка 750 тысяч долларов - неужто заработал праведным трудом и на зарплату? А в других банках, не наших, например? Боюсь и предположить... Кто забыл - напомню резонансное дело: Игорь Смирнов против Александра Радченко. Оппозиционер Радченко обвинил первого президента в наличии огромных средств на зарубежных счетах. Доказать в суде не смог. Ну, не дают выписки зарубежные банки, что тут поделаешь! И был оштрафован соответствующим образом, так как задел честь и достоинство. А тут миллион! Интересно будет посмотреть, как будут доказывать.
А пока доказательств нам не предъявили, зато в рамках этого уголовного дела на имущество Евгения Шевчука наложен арест. Причем некоторые уже не сомневаются в решении суда. Привожу фрагмент сообщения ИА "Новости Приднестровья":
"...Впоследствии, когда будет исполняться приговор суда, судебные исполнители могут изъять его в счёт возмещения ущерба. «В Строенцах у Шевчука есть дорогое имущество [недвижимость]. Арест наложен также и на то имущество, которое находится в помещениях», - отметил председатель Следственного комитета".
Ладно, со взяткой - дело сложное, смотрим вторую статью, по которой обвиняют экс-главу республики - Статья 282. Превышение должностных полномочий. Как я понимаю, это связано с незаконным удержанием 30% пенсий и зарплат в 2015 году. По версии следствия именно экс-президент Евгений Шевчук решение принимал единолично. Вот что говорит Вячеслав Брынзарь:
«Для меня как для гражданина, как для руководителя Следственного комитета - это самый главный эпизод обвинения. Я считаю, то, что происходило с нашими пенсионерами, то, что происходило с нашими бюджетниками, когда им удерживали 30% пенсий и зарплат, – это форменное безобразие. Что касается процессуальной части, доказательной части, я полагаю, что вина его установлена. Это было его единоличное решение. Были соответствующие правовые нормы, соответствующие распоряжения, его резолюции и подписи, которые говорят о том, что он единолично принимал решения. Кроме того, есть свидетельская база».
Стоп! Я, как и все члены Общественной Палаты ПМР, в те годы, был проинформирован, что это решение принималось на Совете безопасности ПМР. И не на простом, а на расширенном. То есть это было коллегиальное решение?! Странно, что-то не сходится. Видимо суду предстоит разбираться в этом деле.
Судя по всему, следствию хватило этих двух обвинительных статей, чтобы отдать дело в суд. Но дел на второго президента - вагон с тележкой: "...Другие, общеуголовные составы, такие как контрабанда, совершённая организованной группой, уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, растрата государственного имущества в особо крупном размере, будут приостановлены на стадии предварительного следствия. По ним Евгений Шевчук объявлен в розыск, в отношении него избрана заочная мера пресечения в виде заключения под стражу".
Как обыватель, понимаю это так: не пройдет по этим обвинениям, СК будет работать по приостановленным, но Шевчука все равно осудят и посадят.
Остается привести слова начальника Одесского уголовного розыска Гоцмана из фильма "Ликвидация": Картина маслом!
Хорошо, а как реагируют те, кто работал раньше с Шевчуком? Вот, что написал "бывший лучший, но опальный стрелок" Геннадий Кузьмичев в Телеграмме, если, конечно, это он написал:
"...Единоличное решение Шевчука по 30% - вранье. Посмотрите стенограмму расширенного заседания Совета Безопасности. Не хотите? Правильно! Потому что тогда придется привлекать отдельных персонажей, которые переметнулись под знамена вашей б..ды (отредактировано - Г.В.)".
Насколько известно, сегодня Евгений Шевчук находится на территории Российской Федерации. Раз он объявлен в розыск, то надо ожидать запроса об его экстрадиции в Приднестровье. Интересно, есть ли такой запрос, а если есть, то, как отреагирует на это Россия? Ведь она своих граждан никому не выдает. Да и смотреться это будет, мягко говоря, круто.
Сам Евгений Шевчук ранее заявлял, что "считает возбужденные против него дела заказными и сфабрикованными". По его словам, "Дело "засекречено", молдавских адвокатов не допустили, с приднестровского адвоката взяли расписку о неразглашении, теперь, даже я не знаю, деталей дела. Адвокат, якобы, бегло был ознакомлен, после чего, написал свои возражения, как я понимаю, из-за отсутствия доказательной базы инкриминируемого, с предложением прекратить дела... Различных, жалоб, исков, было подано около 10. По моему мнению, ни один не был рассмотрен по существу и все отклонены".
Если действительно дело засекречено, то бишь имеет отношение к государственной или иной, охраняемой законом, тайне, то вопросы возникают автоматически: - Разве может иметь дело о взятке по Биохиму элементы государственной тайны? - Превышение служебных полномочий в связи с невыплатой 30% - какая здесь тайна?
Остаётся надеяться на то, что будет выполнено обещание президента ПМР Вадима Красносельского и дело будет открытым для общественности.
Что светит экс-президенту? Максимум 12 лет лишения свободы и конфискация имущества. Но не это главное: организаторы этого действа лишают его возможности не только вернуться в Приднестровье, но и, как вы понимаете, участвовать в политической жизни и в выборах.
Продолжение следует. Судя по началу - это сериал. Запасаемся попкорном и терпением. Григорий Воловой