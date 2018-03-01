На этой неделе Верховный Совет принял в первом чтении поправки в закон о разгосударствлении и приватизации. В докладе к законопроекту говорится, что его целью является «либерализация государственного администрирования при условии соблюдения баланса интересов государства (в части реализации регуляторных и разрешительных функций) и субъектов экономической деятельности (в частности осуществления своей деятельности) в процессе реализации механизма разрешительной системы в сфере экономической деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики».
Все поняли? Для тех же, кто не понял, объясняем - за этой заковыристой формулировкой скрывается не что иное, как упрощение процедуры приватизации. А если ее упрощают, то это непременно кому-то нужно. Кому же? Будем разбираться.
На данный момент действующая редакция названного закона (ст.16) прописывает перечень документов, которые потенциальный покупатель муниципального и государственного имущества обязан предоставить в соответствующие структуры. В их числе – само собой заявка, платежка, подтверждающая внесение денег за покупку приватизируемого объекта, а также документ, подтверждающий согласие государственного антимонопольного органа на приобретение подлежащего приватизации имущества, или документ, подтверждающий уведомление государственного антимонопольного органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в порядке, предусмотренном Законом «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
А теперь внимание! Документ, подтверждающий согласие государственного антимонопольного органа на приобретение приватизируемого имущества, предоставляется только субъектами естественных монополий и хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке определённого товара. Так вот – в инициированном еще 25 января правительством законопроекте предлагается последний пункт из закона исключить. При этом авторы законопроекта клятвенно заверяют, что его исключение из перечня необходимых документов «не скажется на качестве государственного контроля за хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке и планирующими приватизировать имущество».
Обсуждение данного законопроекта, от исполнения которого в принципе зависит в том числе и наполняемость нашей тощей казны, по уже сложившейся практике проходило гладко, у парламентариев никаких мало-мальских наводящих вопросов к автору законодательной «новеллы» не возникало, пока один Хоржан опять же по уже сложившейся традиции не нарушил спокойствие и депутатскую «единодушно одобрямс» идиллию.
- В чем необходимость внесения изменений в закон, - обратился он к зам.министру экономического развития Ивану Деревенко, который представлял от правительства законопроект. Заместитель, запинаясь и делая долгие театральные паузы, сослался на «либерализацию». Однако Хоржан был настойчив – «почему именно этот пункт вы убираете из закона, там есть и другие, давайте и их уберем, чтоб уж совсем легко можно было госсобственность приватизировать». Деревенко совсем уж растерялся от такой хоржановской дотошности (нет, ну согласитесь, все-таки к парламентским сессиям надо готовиться, чтобы уж совсем не выглядеть беспомощным – это бесплатный совет от нашей редакции) и вновь что-то там стал бормотать об «упрощении госадминистрирования». Ему на помощь спасать положение «бросился» спикер парламента Александр Щерба – «давайте предоставим слово ответственному комитету (по экономической политике, бюджету и финансам – прим.ред.), может быть, нам станет чуть-чуть понятнее». Но от объяснений его представителя Петра Пасата даже на «чуть-чуть» не стало понятней: просто «комитет почитал необходимым упростить процесс», поэтому и рекомендовал законопроект к принятию.
Все точки над «I» ожидаемо расставил Хоржан – он напомнил коллегам по депутатскому корпусу, что «вопросы приватизации (нам до сих пор памятен опыт «смирновского разгосударствления) и все, что связано с монополией, вызывает в обществе болезненную реакцию». «Не получив внятного ответа на поставленные мною вопросы ни от правительства, ни от ответственного комитета, я делаю вывод, что и первые, и вторые выполняли поставленную перед ними задачу и еще больше расчищали дорогу монополии», - высказал свое мнение депутат, который сегодня один ведет «незримый бой» с проолигархическим парламентом.
Еще один показательный момент, связанный с этим законопроектом – в запланированной повестке дня пленарного заседания этот вопрос не значился, как не значился он и в дополнительной. На рассмотрение сессии он был внесен «с голоса», что, в принципе, по опыту парламентской работы, бывает редко. Когда тебе дают проекты законов за 5 – 10 минут до начала сессии, то всегда есть вероятность того, что ты просто не успеешь с ними ознакомиться, вникнуть в их суть, от чего страдает качество законотворческой деятельности. Обычно парламентарии (не только наши) стараются уходить от такой практики, хотя бы потому что она в том числе является показателем неподготовленности аппарата депутатского корпуса. Но Хоржан отмечает, что Верховный Совет в последнее время стал часто практиковать внесение вопросов в повестку дня «с голоса» - по его мнению, это происходит тогда, когда надо «протащить» закон быстро, без всяких там «вниканий». «Это они так законы «прячут», последний пример – с поправками в закон о приватизации. Они даже не смогли внятно объяснить его цели, надо и все. Ну не могут же они в открытую сказать, что это надо «Шерифу». Поэтому и торопились, поэтому сразу в двух чтениях в течение одного заседания сессии пытались его принять», - объяснил парламентарий.
К слову, его одинокий голос «против» заблокировал это намерение (законопроект может быть принят сразу в двух чтениях, если не поступает ни одного возражения против такого принятия от субъектов права законодательной инициативы – прим. ред.). Так что продолжение следует – обсуждение этого законопроекта во втором чтении планируется на 18 апреля.
То, что он будет принят, не вызывает сомнений у экспертов, отслеживающих ситуацию в экономике и законотворчестве – его принятие, по их мнению, своевременно и удачно «ложится» в схему приватизации предприятий естественных монополий, вероятность которой активно обсуждается в республике не первый месяц (трудовые коллективы некоторых из них даже взывали к власти не делать этого), и подготовка к которой началась с попытки перевода ГУПов в ЗАО.
Напомним, что во времена второго президента многие предприятия были возвращены под госконтроль, а в 2012 -2016 приватизация не проводилась.
Если кто-то скажет, что у нас ничего не осталось прихватизировать, то глубоко ошибается: такие лакомые куски, как Дубоссарская ГЭС, ЕРЭС (Электросети - прим. - ред), Тирастеплоэнерго, Бендерытеплоэнерго, "Водоснабжение и водоотведение", "Бендерырынокторг", уникальная база Гояны - уникальный заповедный на Днестре (около 11 га.), возможно и Биохимзавод, Бендерский КХП, Бендерский пивоваренный завод, Бендерский и Рыбницкие хлебзаводы... - - манят крупных бизнесменов. Особо крупных в особенности.