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Итоги недели: Пьющих водителей больше всего в Слободзее

Итоги недели: Пьющих водителей больше всего в Слободзее

193 заявления и сообщения о преступлениях зарегистрировано в период с 23 по 29 марта на территории Приднестровья. Как сообщает МВД ПМР, по 163 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
Было зарегистрировано: 2 грабежа (раскрыты); 38 краж (по 17 фактам установлены подозреваемые лица); выявлено и задокументировано 15 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 4 преступления в сфере экономики (подозреваемые установлены по всем фактам).
Задержаны 8 разыскиваемых преступников.

За прошедшую неделю в результате ДТП пострадал 1 человек, погибших нет. Зарегистрировано 38 аварий, которые связаны только с механическими повреждениями транспортных средств. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 1411 нарушений Правил дорожного движения.
Задержаны 19 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Из них: в Тирасполе и Рыбницком районе – по 4, в г. Бендеры – 3, в Слободзейском районе – 6, в Григориопольском районе – 2.

С 23 по 29 марта зарегистрировано 3 пожара – по одному в Бендерах, Рыбнице и Каменке. В результате пожара, который произошёл из-за неосторожного обращения с огнём в Каменке, погиб один человек.

  • Сегодня, 18:22
  • DTV
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