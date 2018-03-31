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Отметили лучших спортсменов

Отметили лучших спортсменов

В бендерской СДЮШОР № 2 состоялась традиционная церемония награждения лучших спортсменов, тренеров-преподавателей, параспортсменов и игровой команды города по итогам прошлого года.
- 2017 год стал отчасти переломным в спортивной отрасли, - говорил Роман Иванченко. По его словам, власти города сделали ряд шагов в этом направлении. К примеру, увеличилось финансирование для улучшения материально-технической базы, возрождён футбольный клуб «Тигина», стала добиваться успехов одноимённая волейбольная команда, началась реконструкция стадиона «Динамо» и бассейна «Дельфин», стартовала приуроченная к предстоящему юбилею Бендер акция «610 лет - 610 спортивных побед».

Отметили лучших спортсменов

Глава города вручил награды лучшим спортсменам, наставникам, директорам местных спортивных школ и те, кто популяризирует занятия физкультурой и спортом.

Председатель общественной организации «Общество слепых Приднестровья» Виктор Никита подчеркнул, что в настоящее время 20 атлетов с ограниченными возможностями здоровья получают государственную стипендию. По его словам, «такие почет, энергию, спортивную работу» мало где можно встретить.
Кроме того, заслуженные награды были вручены ветеранам спорта и тренерам.

  • Вчера, 20:31
  • DTV
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