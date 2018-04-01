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Только в Бендерах выборы не состоялись

Только в Бендерах выборы не состоялись

Как сообщает ЦИК ПМР, в 20:00 голосование по выборам народных депутатов в местные Советы народных депутатов в трех регионах республики завершилось. Избирательные участки закрылись и приступили к процедуре подсчета голосов. По предварительной информации выборы состоялись в Слободзейском районе и городе Рыбнице по избирательным округам № 14, № 4 и № 48. Порог явки был не преодолен на избирательном округе № 12 в Бендерах.
Голосование на всех избирательных участках прошло в штатном режиме, каких-либо жалоб не поступало. Нарушений при голосовании зафиксировано не было. При голосовании на участках присутствовали наблюдатели от кандидатов.

Напомним, что в Бендерах было два кандидата: Валерий Кулакли и Ирина Плагова. Напомним, оба кандидата не находятся в числе фаворитов городских властей.

Некоторые наблюдатели считают, что такая явка на 12 избирательном округе в Бендерах была связана с низкой агитационной работой со стороны ответственных структур по привлечению избирателей.
  • Сегодня, 07:32
  • DTV
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