Как сообщает ЦИК ПМР, в 20:00 голосование по выборам народных депутатов в местные Советы народных депутатов в трех регионах республики завершилось. Избирательные участки закрылись и приступили к процедуре подсчета голосов. По предварительной информации выборы состоялись в Слободзейском районе и городе Рыбнице по избирательным округам № 14, № 4 и № 48. Порог явки был не преодолен на избирательном округе № 12 в Бендерах.

Голосование на всех избирательных участках прошло в штатном режиме, каких-либо жалоб не поступало. Нарушений при голосовании зафиксировано не было. При голосовании на участках присутствовали наблюдатели от кандидатов.



Напомним, что в Бендерах было два кандидата: Валерий Кулакли и Ирина Плагова. Напомним, оба кандидата не находятся в числе фаворитов городских властей.



Некоторые наблюдатели считают, что такая явка на 12 избирательном округе в Бендерах была связана с низкой агитационной работой со стороны ответственных структур по привлечению избирателей.