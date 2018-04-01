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История: 2 апреля 1826 года утвержден первый герб города Бендеры.

История: 2 апреля 1826 года утвержден первый герб города Бендеры.

Вот как описывают геральды герб Бендер: "Щит разделён на два поля; в верхнем, золотом, двуглавый орёл, украшенный золотою короною, держащий в обеих лапах молнии, коих пламя обращено в низ, со щитом на груди, на коем в красном поле изображён Св. Великомученик и Победоносец Георгий, сидящий на белом коне и поражающий копием змия; в нижнем, чёрном поле, изображён лежащий лев, в память затруднительнаго положения в сём цынуте, шведскаго короля Карла XII, после Полтавской битвы".

Он был утвержден высочайшим указом. На фоне городских гербов Российской империи герб Бендер выделялся своей уникальностью.

История: 2 апреля 1826 года утвержден первый герб города Бендеры.

В 1872 году был составлен проект герба Бендер: В лазоревом щите золотой с червлеными глазами и языком стоящий на задних лапах лев, на все положена зубчатая с обеих сторон серебряная перевязь вправо, которая обременена 3 черными полумесяцами. В вольной части щита герб Бессарабской губернии. Щит увенчан серебряной башенной о трех зубцах короной и окружен золотыми колосьями, соединенными Александровской лентой. Три полумесяца символизировали тот факт, что "город Бендеры, знаменитая турецкая крепость, был три раза взят русскими". Проект не был утвержден.

История: 2 апреля 1826 года утвержден первый герб города Бендеры.

Уже в 1931 году, когда город находился под властью королевской Румынии, был утвержден новый герб, в котором сохранился лев в лежащем положении на фоне зубчатой крепости.

История: 2 апреля 1826 года утвержден первый герб города Бендеры.

Вот его описание: «В красном щите серебряная зубчатая крепость с тремя башнями, средняя более высокая, ворота и окна закрытые.
Перед крепостью золотой лежащий лев, повернутый вправо, все на зеленой террасе».

История: 2 апреля 1826 года утвержден первый герб города Бендеры.

Советский" герб Бендер утверждён 26 июля 1967 года исполкомом Бендерского городского Совета депутатов трудящихся. Авторы – Марк Данилович Певзнер и Андрей Леонидович Афанасьев:

"Герб выполнен в традиционном стиле в виде щита. В верхней части поля герба – зубцы крепости, как символ древности города, над зубцами надпись "БЕНДЕРЫ", внизу волны речного порта Молдавии. В центре изображена роза, как символ цветущего города, лепестки – это шестеренка с молнией – символ электротехнической промышленности и челнок – символ легкой промышленности города. В гербе преобладает цвет молдавского национального флага. Надпись "БЕНДЕРЫ" на зеленом фоне, роза – на красном, волны – белые".

25 сентября 2003 года принято Положение о гербе и флаге Бендер, им восстановлен исторический герб 1826 года.
  • Сегодня, 07:32
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