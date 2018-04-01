Как мы сообщали ранее, из-за неявки достаточного количества избирателей в Бендерах не состоялись выборы на 12 избирательном участке. Не хватило порядка 150 человек.

Что происходит, почему так мало людей пришли на выборы депутата городского Совета народных депутатов? В 2015 году здесь проголосовало 900 избирателей, вчера только 390. Значительное число из них проголосовало за Валерия Кулакли.

Можно предположить, что реальная картина на участке отражает динамику миграции населения в Бендерах. То есть, реальное число избирателей гораздо меньше зафиксированных в списках.

А может быть, ранее применялись определенные технологии, ныне был очень жесткий контроль сос тороны кандидатов.

Вот теперь и думаем...

