Как мы сообщали ранее, из-за неявки достаточного количества избирателей в Бендерах не состоялись выборы на 12 избирательном участке. Не хватило порядка 150 человек. Что происходит, почему так мало людей пришли на выборы депутата городского Совета народных депутатов? В 2015 году здесь проголосовало 900 избирателей, вчера только 390. Значительное число из них проголосовало за Валерия Кулакли. Можно предположить, что реальная картина на участке отражает динамику миграции населения в Бендерах. То есть, реальное число избирателей гораздо меньше зафиксированных в списках. А может быть, ранее применялись определенные технологии, ныне был очень жесткий контроль сос тороны кандидатов. Вот теперь и думаем...