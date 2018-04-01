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Эй, вы там, наверху!

Эй, вы там, наверху!

Что волнует владельца железного коня больше всего? Конечно же - стоимость топлива и дороги. Первое реально позволяет эксплуатировать машину, второе - как можно меньше ремонтировать.
Поговорим сегодня о топливе.

В Приднестровье, насколько мне известно, фирма "Шериф" является главным поставщиком бензина и солярки. Если это не вызывает особых сомнений, то до сих пор мне не ясен вопрос: кто устанавливает цены на топливо в республике? По какому принципу и по каким критериям?
Совсем недавно нас порадовал приднестровский рубль - он стал укрепляться. Курс доллара пополз вниз: сегодня за один американский рубль дают 16,35 приднестровских.
Зато цена на топливо вдруг полезла вверх. Только солярка - главный продукт потребления аграриев стала дороже на 30 копеек. А бензин... - да что там, смотрите сами:

Эй, вы там, наверху!


Что творится в нашем государстве? Мировые цены на нефть не сильно изменились, курс доллара упал, доходы граждан упали... Али погода надула, может быть, посевная на носу и ребята решили заработать - причины неизвестны. Складывается мнение, что кто-то там наверху, в кабинетах, сидя за чашкой чая или кофе, прикидывают: как бы нам еще чего-нибудь сделать для приднестровцев? Выборов особых нет, да и нужды в них пока тоже.
Зато точно известно, что автовладельцы, подъезжая к заправкам, теперь будут материться больше, а ездить меньше.
Григорий Воловой
  • Сегодня, 06:31
  • DTV
  • Просмотров: 32
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