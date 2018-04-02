Представитель ЕС Петер Михалко обсудил ситуацию в Гагаузии с главой автономии Ириной Влах. Фото с сайта www.vlah.md

Гагаузам урезают автономию

Депутат парламента Республики Молдова (РМ) Федор Гагауз сообщил «НГ», что законодательное собрание планирует принять новый Кодекс телевидения и радио, который «введет карательные меры» по отношению к Гагаузской автономии, которая, несмотря на запреты, смотрит то, что хочет. Глава Гагаузии Ирина Влах объяснила «НГ», что это позволяет местное законодательство. Федор Гагауз сказал, что дело о лишении автономии этого права «уже находится в суде». Депутат полагает, что власти РМ не прислушаются к представителю ЕС Петеру Михалко, заявившему, что Евросоюз против ограничения доступа к информации.



Депутат парламента РМ Федор Гагауз считает, что ситуация вокруг молдавского закона о борьбе с российской пропагандой, который лишает граждан страны права смотреть те передачи, которые они хотят, продолжает развиваться.



«Пока мы в Гагагузии смотрим российские каналы, но уже Комитет по телевидению и радио РМ оштрафовал гагаузскую телекомпанию, далее последует очередной штраф и запрет на работу. Кишинев будет ужесточать карательные меры по отношению к тем, кто посмеет пользоваться «вредной информацией». Законы автономии позволяют гагаузам самим выбирать доступ к информации. Но в кишиневском суде уже находится иск об изменении гагаузских законов. Так что скоро нам перекроют каналы телесвязи с Россией и урежут автономию», – полагает молдавский парламентарий из Гагаузии. Он уверен, что молдавские власти не примут во внимание заявление представителя Евросоюза в РМ Петера Михалко, который, комментируя решение Кишинева бороться с иностранной пропагандой, заявил, что ЕС против ограничения доступа к источникам информации.



«Мы хотим, чтобы молдавская сторона в своем законодательстве приняла европейские стандарты, которые существуют во многих странах Европейского союза», – отметил дипломат в эфире молдавского телеканала. По его словам, «борьба с пропагандой, с дезинформацией нужна, но важно осуществлять мониторинг и выявлять реальные нарушения, а затем с ними бороться». «Общий запрет доступа к источникам информации – это не европейский стандарт», – подчеркнул Петер Михалко.



Также, по мнению европейского чиновника, для граждан очень важно получать информацию, которая соответствует действительности, и на ее основе формировать мнение. «Но, к сожалению, ее очень мало, поэтому существование независимых СМИ настолько важно».



Напомним, в конце 2017 года парламент принял закон о борьбе с иностранной пропагандой. Под запрет подпали новостные и аналитические программы с военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в числе которых Россия.



Глава Гагаузской автономии Ирина Влах заявила, что принятые парламентом поправки в Кодекс телевидения и радио нарушают «право граждан Республики Молдова на доступ к информации». Это особенно затрагивает «русскоязычную аудиторию и жителей АТО (автономно-территориального образования. – «НГ») Гагаузия». «Очевидно, что следствием принятия этого законопроекта станет очередное обострение в отношениях между Республикой Молдова и Российской Федерацией, что также не отвечает национальным интересам нашей страны», – отметила Влах. «Под лозунгом мифической «информационной угрозы» ведется борьба с Россией.



МИД России обратился тогда к профильным международным структурам и правозащитным организациям с призывом дать экспертную оценку дискриминационному закону о борьбе с «иностранной пропагандой». Заявление Петера Михалко можно считать ответом на этот запрос.



По мнению политического аналитика Игоря Мунтяну, закон о борьбе с иностранной пропагандой на территории Гагаузии не работает. Он заявил в эфире Europa Libera: «Существует очарованность русской моделью, ведь большое число граждан говорит на русском языке – языке артистичных и созданных в России телешоу. С другой стороны, уровень разочарованности политической элитой Молдовы заставляет людей искать другие модели. И Россия здесь ближе», – пояснил Мунтяну.



Накануне в Молдавии с визитом побывал спецпредставитель председателя ОБСЕ по урегулированию приднестровского конфликта Франко Фраттини. Он сделал не менее громкое, чем Михалко, заявление, отметив, что требования молдавской стороны о выводе российских войск из Приднестровья «оторваны от реальности». «Говорить про российское военное присутствие сейчас неправомерно, пока мы не примем всеобъемлющий пакет решений, включающий другие моменты. Я предпочитаю начать с практической и осязаемой проблемы, находящейся на поверхности, следующий шаг – более глобальные проблемы», – сказал Франко Фраттини. По его мнению, российские миротворцы должны оставаться в Приднестровье.



Лидер правящей Демократической партии РМ Владимир Плахотнюк осудил Фраттини, отметив, что такие «непродуманные заявления наносят ущерб» урегулированию молдавско-приднестровского конфликта. Представители молдавских властей заметили, что будут поступать так, как считают нужным. Об этом «НГ» напомнил депутат Федор Гагауз, заметив, что это произойдет и с советами Петера Михалко по поводу прав граждан на информацию.