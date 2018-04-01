Народ‼ Людички дорогие мои! Давно хотела написать этот пост. Но раньше вы бы мне и не поверили, а сейчас — самое время! Да и вопросами меня закидали уже на эту тему.
СЛУШАЙТЕ СЮДА ВНИМАТЕЛЬНО!
1. Болезни приходят не от того, что экология плохая, вода грязная, еда пластиковая и движемся мы мало. Отнюдь! Это первое.
Болезни приходят не от того, что вы в городе или в деревне. Поверьте, человеческий организм — идеальная машина по адоптации к любым условиям и пище. Вот мы, селяне, не можем есть вашу городскую порошковую пищу, пить вашу воду и нюхать ваш воздух. Но не потому, что всё это грязное. А потому что другое. Непривычное нашему организму. А вы у нас в горах дрищите, пардон, от нашей родниковой и речной воды, от коровьего молока, баранины и остального, и от нашей высоты и давления ваши головы трещат как арбузы. Но (!) не там и не там — не плохо! Просто у нас среда обитания — разная. Вы — адаптированы здесь, а мы — там. В горах так же болеют, как и в городе, успокойтесь))) А в городах так же есть долгожители.
2. Второе: Если человек живёт в гармонии с природой, молится, медитирует, йогирует, ест пророщенные зёрна пшеницы, носит причёску под Иисуса или богиню Кали и жертвует детским домам, то это не означает, что он будет жить 100 лет и помрёт здоровым! Отнюдь!
С чего вы взяли, что если жить на берегу моря в позе лотоса, то болеть не будешь? Если бы вы знали, сколько я похоронила друзей, которые вели исключительно здоровый образ жизни! ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗДОРОВЫЙ!!! Среди них спортсмены, врачи, целители и люди, круглосуточно работающие над своим духовным ростом. Некурящие, непьющие, нематерящие, они умирали от рака. Вам никогда не понять, почему приходит болезнь. Прекратите заморачиваться понятиями «нельзя», «диета» и «грех». Это не удлиннит вашу жизнь. Ибо болезнь не в теле, болезни — в голове!
Поэтому просто ЖИВИТЕ В УДОВОЛЬСТВИЕ! Всё делайте в удовольствие.
— Научитесь уже наконец есть то, что вам нравится, а не то, что полезно. Просто ешьте это, а не жрите.
— Не можете бросить курить? Не бросайте! Но курите не с угрызением совести, а с удовольствием. Бросать курить вообще не надо. Надо ЗАХОТЕТЬ не курить. А запрет — всегда работает наоборот.
— Бросайте к едрене фене нелюбимую работу или же учитесь получать от неё удовольствие, какая бы она не была.
— Не ведитесь вы на призывы моды, времени, интернета и т.д… Не напяливайте на себя чужеродные и ложные образы высокодуховной личности. Невозможно грустно смотреть аккаунты соцсетей. Что ни Мариванна, то — «Зов Вселенной» или «Летящая радуга»! Что ни Палпалыч, то «Святогор разящий» или «Око справедливости». Что ни стена, то череда картинок с третьим глазом, инь-янами и мандалами. Что ни аккаунт, то перечень афоризмов лам, прорицателей, старцев, внезапно-поумневших актёров и никогда не существовавших мудрецов. Посмотришь и думаешь: как я ваще сюда попала, к таким высокодуховным личностям? Ей богу, иной раз блевать тянет от таких «высокодуховных» аккаунтов, за которыми на самом деле сидят обычные люди, как все, с прыщами, кариесом, изжогой, соседями, родственниками, несчастной любовью и т.д… Будьте такими, как есть! Будьте самими себями!)))
— Займитесь тем, чем хотели и мечтали заниматься с детства. Освойте гитару, пианино, вокал, горные лыжи, акварель, мозаику, глину и т.д. Нет людей, не обладающих творческими задатками, это я вам как художник говорю. Не мечтайте о мотоцикле, а купите его! Не копите мЕчты, они тухнут и гниют в закоулках мозга! Всегда мечтали в горы, а паритесь в офисе? Идите в горы! Живёте а горах, а хочется париться в офисе? Идите в город! ))) ВСЁ В ВАШИХ РУКАХ!
— Нравится уединение? Уединяйтесь в удовольствие. Боитесь одиночества? Идите к людям)))
— Находите радость и удовольствие во всём. Даже в том, где, казалось бы, этого быть не может.
— И главное: люди, образ жизни должен быть не здоровым, а СЧАСТЛИВЫМ! 😊
⚠ И вообще, я щас открою вам важнейшую тайну жизни и самогО смысла жизни: смысла жизни нет! )))
Есть просто Жизнь. Утро, день, вечер, ночь и снова утро. Есть планета, люди, растительный и животный мир. Будни и праздники. Счастье и беда. И есть Смерть. И она приходит в любое время, в любом возрасте. Так есть ли у вас время на то, чтобы жить чужими мечтами, навязанными идеями и общественными нормами?
Живите в удовольствие и не ищите причин заболеваний и смертей средь родственников и артистов. Этого нам не дано понять. Но дана Жизнь. И её надо прожить в Радость. Не мешая радоваться другим. И даже помогая))) Ну, если вам так нравится искать смысл жизни, то считайте, что он в этом и есть — жить в радость.
Пысы: всё это вовсе не означает, что находиться в поиске и быть ищущим — плохо. Нет. Если это вам в радость, то на здоровье))) Но те же мои друзья, родственники и чужие люди, умирая, признавались мне: «Вот я всю жизнь что-то искал, что-то делал, куда-бегал, а самое главное было под носом. Любимые люди. И всё, что я хотел с ними сделать, я уже не сделаю никогда…»…
Народ, всё это я написала потому, что получила много вопросов на эту тему. Вы лучше не спрашивайте меня, ибо мои взгляды на жизнь весьма своеобразны и вряд ли вам понравятся))) Не разочаровывайтесь)))… Хотя, если честно, мне пофиг… Мне всегда есть чем заняться. Мне, как говорится, жизни не хватит воплотить все свои идеи и желания… Но я постараюсь))) Это же — Моя Жизнь.
Умоляю, не забудьте: счастье не в селе или городе, не в горах или на равнине, оно В ГОЛОВЕ! Живите как хочется и не сравнивайте своё счастье с другим. Всё равно ВАШЕ счастье никто не поймёт))) Если бы не было оценивания и сравнения счастья, религий и ценностей, не было бы и войн…
С любовью к вам ваша ничья #Ветка ❤ (На фото: стою на Троллтунга и играю на камузе)))) Автор: Svetlana Kazina