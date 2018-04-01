Президент Игорь Додон, председатель парламента Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип подали декларации о доходах и имуществе за 2017 год. Глава государства указал заработанную плату в размере 177 185 леев в качестве основного источника дохода. Помимо зарплаты, 6 200 леев Игорь Додон получил от парламента, еще около 37 тысяч семье Додон выплатила Национальная касса социального страхования. Президент также указал в декларации заем в размере 1,47 миллиона леев, взятый им в 2013 году для приобретения дома площадью 422 кв.м. В собственности президента имеется и земельный участок площадью шесть соток.
В 2017 году у Канду была годовая зарплата более 194 000 лей в качестве спикера. Он также получил компенсации в размере 16 000 лей. Председатель парламента задекларировал две квартиры: одну, полученную от лидера ДПМ, площадью 243,6 кв.м. и другую - 61,2 кв.м, унаследованную в 2006 году и оцененную в 1000 леев. Спикер также является владельцем автомобиля Toyota Lexus RX48, купленного три года назад за более чем 560 тысяч леев.
Демократ заявляет в своей декларации о наличии четырех пар наручных часов, которые он получил в 2009, 2011, 2014 и 2017 годах. Последняя пара - часы Zenith, обошлась в 132 тысячи леев. Остальные три стоят более 330 тысяч леев. Все они были получены в подарок, говорится в декларации. Спикер также указал, что владеет более 3,7 миллионами леев на нескольких банковских счетах. У него есть два займа, заключенных в 2013 году, на общую сумму 250 тысяч леев, срок погашения которых истекает в 2019 году.
Согласно декларации, Андриан Канду владеет автомобилем Lexus RX 450 2010 года выпуска стоимостью около полумиллиона леев. У главы парламента также есть 14 счетов в разных банках в Молдове и за рубежом, на которых хранятся около 3 200 000 леев.
Павел Филип в декларации указал, что в 2017 году получил 281 тысяч леев зарплаты из бюджета, и ещё 145 тысяч его семья получила от ООО «Burex». Премьер также задекларировал автомобиль BMW X5, 2007 года выпуска, стоимостью 400 тысяч леев, 9 земельных участков на сумму более 600 тысяч леев, 724 акции кондитерской фабрики Bucuria стоимостью около 7 тысяч леев и четыре банковских счета, на которых находятся более 270 тысяч леев.
В распоряжении премьера - две пары часов, полученных в подарок, а также два жилых дома площадью 54,3 кв.м. и 316 кв.м. Стоимость первого Филип не указал, а второй оценил почти в 3 миллиона леев.
Ранее врио генпримара Кишинева Сильвия Раду опубликовала декларацию о доходах и имуществе за 2017 год. Она указала свои квартиры, участки, машины и заграничные счета.