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Выходные в Приднестровье - всего 5 ДТП

Выходные в Приднестровье - всего 5 ДТП
Как сообщает МВД ПМР, в минувшие выходные зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий, погибших нет, пострадал 1 человек. 4 аварии произошли в г. Тирасполь, 1 – в г. Бендеры.

Зафиксирован один наезд на пешехода. ДТП произошло в Тирасполе на пл. Суворова примерно в 16:50. Под колёса автомобиля марки Ford попал 24-летний тираспольчанин. Пытаясь скрыться от сотрудников милиции, мужчина выбежал на проезжую часть дороги в неустановленном месте. Пострадавшего увезла бригада скорой помощи. Он получил телесные повреждения в виде сотрясения, закрытой черепно-мозговой травмы, закрытого оскольчатого перелома правой большой берцовой кости со смещением, множественных ушибов и ссадин. Степень вины каждого из участников ДТП будет установлена в ходе дознания.

Авария с участием служебного транспорта ГУ «Управление вневедомственной охраны МВД ПМР» зафиксирована рядом с ТЦ «Фуршет» на ул. Свердлова примерно в 11:45. Двигаясь задним ходом на микроавтобусе марки Mercedes, 19-летний житель столицы не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение с остановившимся позади служебным автомобилем Scoda.

Оба транспортных средства получили механические повреждения, пострадавших нет.
Ещё 2 ДТП произошли из-за несоблюдения безопасной дистанции и бокового интервала.
  • Вчера, 18:04
  • DTV
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