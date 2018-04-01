Как сообщает МВД ПМР, в минувшие выходные зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий, погибших нет, пострадал 1 человек. 4 аварии произошли в г. Тирасполь, 1 – в г. Бендеры.



Зафиксирован один наезд на пешехода. ДТП произошло в Тирасполе на пл. Суворова примерно в 16:50. Под колёса автомобиля марки Ford попал 24-летний тираспольчанин. Пытаясь скрыться от сотрудников милиции, мужчина выбежал на проезжую часть дороги в неустановленном месте. Пострадавшего увезла бригада скорой помощи. Он получил телесные повреждения в виде сотрясения, закрытой черепно-мозговой травмы, закрытого оскольчатого перелома правой большой берцовой кости со смещением, множественных ушибов и ссадин. Степень вины каждого из участников ДТП будет установлена в ходе дознания.



Авария с участием служебного транспорта ГУ «Управление вневедомственной охраны МВД ПМР» зафиксирована рядом с ТЦ «Фуршет» на ул. Свердлова примерно в 11:45. Двигаясь задним ходом на микроавтобусе марки Mercedes, 19-летний житель столицы не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение с остановившимся позади служебным автомобилем Scoda.



Оба транспортных средства получили механические повреждения, пострадавших нет.

Ещё 2 ДТП произошли из-за несоблюдения безопасной дистанции и бокового интервала.