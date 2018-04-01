Американские военные из числа размещенного в Румынии иностранного воинского контингента устроили жестокую драку с местными полицейскими после попойки в ночном клубе.
В Крайове семеро американцев с военной базы Девеселу вечером пришли в ночной клуб. Погуляв и выпив огромное количество алкоголя, они отказались платить по счету.
После этого военнослужащие напали на возмущенных местных жителей. Не испугала американцев и прибывшая румынская полиция. Иностранные военные принялись избивать румынских полицейских. Взять вверх над американцами румынам удалось только за счет численного преимущества.
Из числа семи задержанных военных пять человек получили штрафы за нарушение общественного порядка. Дебоширы, среди которых – трое офицеров, оказались служащими флота. В ВМС США заявили, что проведут внутреннее расследование.
Политолог Богдан Цырдя назвал инцидент в Румынии типичным случаем поведения американцев в подконтрольных им странах - Радует то, что все было по евростандартам. Вначале солдаты НАТО как следует напились. Потом отказались платить. А когда вмешалась румынская полиция, надавали им таких тумаков, что бедные румыны едва живы остались. А в чем проблема? Как по-другому распространять демократию и западные ценности? Как ещё объяснить аборигенам, что права человека не равны правам американца? Мораль проста. Если ты содержишь чужую армию, ты не партнер, а бесправный туземец. Вот и все, что нужно знать о "партнерстве" внутри НАТО. P.S. Благодаря усилиям демократов скоро такое же "партнерство" будет и у нас, - написал он в Facebook.