Игорь Додон озвучил главные тезисы на конференции, посвященной проблемам демографии в Молдове. Он полагает, что возвращение Приднестровья в состав Молдовы возможно лишь при сохранении партнерских отношений с Россией. - Считаю, что наша страна не должна состоять ни в одном внешнем военном формате, будь то НАТО или любом другом. А на территории страны не должно быть иностранных войск. Территориальное воссоединение страны путем возвращения Приднестровья в состав государства возможно только при условии, что Молдова сохранит свой нейтралитет, а также добрые отношения с Российской Федерацией, а не только со странами Запада, - написал президент на своей странице Facebook.
Додон подчеркнул, что проблема демографии сегодня приоритетная. Все остальные трудности можно решить за несколько лет или десятилетий работы. - Как восстановить численность народа, который уничтожают и который самоуничтожается в результате эмиграции, снижения рождаемости и увеличения смертности? Понятно, что демографическая ситуация, которая сложилась в нашей стране, вызвана негативными процессами, происходящими в основных социально-экономических областях, - отметил он.
Президент заявил, что на фоне провокаций унионистов большинство жителей страны хотят укрепления государственности Молдовы и защиты молдавской идентичности. Еще одна хроническая проблема нашего правительства - отсутствие независимой внешней политики. Геополитические решения должны отвечать интересам народа, и не навязанным извне программам. - Молдова может быть процветающей и может остановить демографический спад, если абсолютным приоритетом будет обеспечение достойной жизни людей. Единственная возможность достижения данной цели – это проведение последовательной и смелой политики для обеспечения экономического роста и создания рабочих мест в стране, - отметил Игорь Додон.