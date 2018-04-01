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Из истории Бендер: фронтовики против бандитов

Из истории Бендер: фронтовики против бандитов

Александр Стукало продолжает раскопки архивов. Вот, что какую информацию он нашел в архивах Бендерской госадминистрации:
"До рассвета, 6 октября 1956 года на окраине города Бендеры, в районе села Варница, силами городской милиции была проведена целая спецоперация с привлечением большой группы сотрудников и служебных собак.

В одном из разрушенных Дотов создали себе «схрон» группа гастролирующих преступников, в количестве 14 человек, шесть из которых женщины. Все ранее судимы. Гастролируя по стране, занимались грабежом. Как и в других городах выбирали себе безлюдное место под размещение и после вступления в контакт с местной преступностью готовились к «террору».

На тот момент в рядах сотрудников милиции было достаточно много тех кто прошел фронтовыми дорогами, наверняка вспомнили навыки полученные на войне, т.к. без сопротивления никто сдаваться не собирался. Все прошло удачно, Дот от непрошенных гостей был освобожден".
  • Сегодня, 05:27
  • DTV
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