Президент ПМР Вадим Красносельский провел встречу в Москве с заместителем председателя Правительства РФ, Специальным представителем Президента РФ по Приднестровью Дмитрием Рогозиным, сообщает пресс-служба главы государства. На встрече также присутствовали глава МИД ПМР Виталий Игнатьев и помощник вице-премьера РФ Дмитрий Лоскутов.
В ходе встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений между Приднестровьем и Россией. Особой темой обсуждения стали планы на 2018 год. Приднестровская сторона представила свое видение ближайших перспектив взаимодействия. Россияне обозначили свое отношение к предложенной повестке. В ходе встречи обсуждалась выработка механизмов социальной поддержки российских граждан и соотечественников, проживающих в Приднестровье.
В завершение встречи Вадим Красносельский и Дмитрий Рогозин условились поддерживать контакты по всем направлениям двустороннего взаимодействия в целях дальнейшего развития российско-приднестровского сотрудничества.