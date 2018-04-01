Футбольный клуб "Тигина" скоро сыграет первые матчи в новом сезоне. Напомним, что в Дивизия-А сезон открывается 13 апреля, а в Дивизии-Б - 28 апреля. Пока график игр не утвержден.
Напомним, что в сезоне 2017 года ФК "Тигина" занял второе место в турнире. Зато в киберфутболе бендерчане неоспоримые лидеры:
Кстати, Чемпионат Молдовы по волейболу уже набрал обороты. Бендерская команда «Тигина» обыграла сборную Кишинева «Генерал» со счетом 3:1.
Продолжают радовать победами бендерские шашисты. В конце марта 2018г. в г.Бендеры прошел Чемпионат и Первенство ПМР по шашкам-64. В турнире приняли участие спортсмены Бендер, Тирасполя, Слободзеи, Рыбницы и Рыбницкого района. Соревнования проходили по трем программам и в шести возрастных группах. Абсолютными чемпионами, завоевавшими по 3 золотых медали, стали пять спортсменов, четверо из них бендерчане, это: Дамаскин Михаил, Долапчи Дарья, Долапчи Максим, Шляховская Анна.