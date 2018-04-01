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Наши столбы - всем столбам столбы!

Информация для аграриев Приднестровья

В Земельный кодекс ПМР внесено дополнение
Президентом Приднестровской Молдавской Республики подписан Закон № 82-ЗД-VI «О внесении дополнения в Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики».
Кодекс дополнен статьей 53-1 следующего содержания:

«Статья 53-1. Предоставление и регистрация прав на земельные участки, на которых расположены здания, строения, сооружения, принадлежащие двум и более собственникам на праве общего пользования».
Закон № 82-ЗД-VI от 27 марта 2018 года


Наши столбы - всем столбам столбы!

В помощь садоводам, виноградарям
Представители министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР приняли участие в презентации освоенного силами специалистов Бендерского ЖБИ-7 нового производства изготовления железобетонных столбов для посадки интенсивных и суперинтенсивных садов. Из-за особых требований к размерам и качеству столбов (длина от 4.0 до 5.1 метра, при высокой прочности), до настоящего времени они на территории Приднестровья не производились.

Для изготовления новой продукции, специалистами завода были разработаны и утверждены в соответствующих инстанциях технические условия производства (ТУ МД 91.18.00297804-004-2003). В соответствии с требованиями технических условий отработана собственная, инновационная технология изготовления, при обязательном участии аттестованной заводской лаборатории. Вся действующая технологическая линия производства, лабораторное оборудование, готовая продукция были в полном объеме предоставлены гостям. Завод «ЖБИ-7» выпускает усиленные опорные шпалерные столбы, как концевые (якорные), так и внутренние. В основу столба по всей длине заложен сварной каркас из 4 железных прутьев арматуры сечением 8-10 мм, укрепленной круговыми кольцами арматуры.

В лаборатории завода проводится предварительные испытания прочности бетона. Готовые столбы после формовки закладываются в термальные печи, куда под напором подается газ, температура поднимается до заданной, там происходит усиление прочности бетона. В завершении осмотра в заводской лаборатории были испытаны три образца столбов разных производителей на излом. Образцы взяты из партий закупленных нашими сельхозпроизводителями в Румынии, Молдове и произведенные на заводе. Отметим, что установленная требованиями Техусловий норма нагрузки на один внутренний столб составляет: на трещиностойкость – 60 кг, контрольно-разрушающий разлом - 90 кг, на якорный столб соответственно 78 и 117 кг. Интересными оказались результаты испытаний. Первым испытывался столб, изготовленный на ЖБИ-7, размером 85х85х4800 см. Разлом столба у основания (60 см глубина закапывания в землю) произошел при нагрузке 176,64 кг.
На столбе румынского производства, закупленного в Молдове, размером 80х85х4500 см произошел разлом столба у основания при весе нагрузки 104,23 кг.
Столб изготовленный в с.Ставчены, Республика Молдова, размером 80х85х4500 см выдержал нагрузку весом 123,72 кг. Якорные (краевые) столбы показали идентичные результаты.
Изготовленные ЗАО «ЖБИ-7» столбы размером 95х105х5000 см сломались при нагрузке 254,1 кг.
Изготовленный в с.Ставчены, размером 95х100х4500 см, сломался при нагрузке 211,72 кг, а изготовленный в Румынии столб (90х95х5000 см) сломался при весе нагрузки 117,24 кг.

Наши столбы - всем столбам столбы!

По результатам испытаний заводской комиссией сделан вывод, подтвержденный Актами испытаний: наиболее прочными являются якорные и внутренние столбы, выпускаемые ЗАО «ЖБИ-7», которые соответствуют требованиям ТУ МД 91.18.00297804.004-2003, ГОСТ8829-94. Второе место по прочности занимает продукция, выпускаемая в селе Ставчены. Наименьшую силовую нагрузку выдерживают столбы, изготавливаемые в Румынии. Как уточнили на ЖБИ-7, на предприятии уже произвели партию краевых и внутренних столбов для интенсивных садов, а также шпалерные столбы для виноградников и готовы к их реализации. «Стоимость столбов на 20% ниже по сравнению с продукцией, предлагаемой зарубежными поставщиками. У завода есть свои фирменные магазины, в Бендерах и Парканах», - отметили на ЖБИ-7, подчеркнув, что готовы к сотрудничеству с сельскохозяйственными организациями республики, занимающиеся садоводством и виноградарством, планирующими закладку новых многолетних насаждений.

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  • Сегодня, 06:11
  • DTV
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