С открытым письмом к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину обратились ряд общественных объединений, журналистов и депутатов Приднестровья.
Копии письма были направлены Председателю Государственной Думы Российской Федерации В.В. Володину, Заместителю председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозину, Руководителю фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации С.И. Неверову, Руководителю фракции КПРФ в Государственной Думе Российской Федерации Г.А. Зюганову, Руководителю фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации С.М. Миронову, Руководителю фракции ЛДПР в Государственной Думе Российской Федерации В.В. Жириновскому, Послу по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации С.Н. Губареву, Председателю Комитета ГД по делам СНГ и евразийской интеграции Л.И. Калашникову, Первому заместителю председателя Комитета ГД по международным делам Д.Г. Новикову, Депутату Государственной Думы Российской Федерации К.К. Тайсаеву, Депутату Государственной Думы Российской Федерации А.В. Турову, Депутату Государственной Думы Российской Федерации (от Приднестровья) М.В. Щапову