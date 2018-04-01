Dnestr.TV

 
0

Приднестровская оппозиция послала письмо Путину

С открытым письмом к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину обратились ряд общественных объединений, журналистов и депутатов Приднестровья.

Приднестровская оппозиция послала письмо Путину

Приднестровская оппозиция послала письмо Путину

Приднестровская оппозиция послала письмо Путину


Копии письма были направлены Председателю Государственной Думы Российской Федерации В.В. Володину, Заместителю председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозину, Руководителю фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации С.И. Неверову, Руководителю фракции КПРФ в Государственной Думе Российской Федерации Г.А. Зюганову, Руководителю фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации С.М. Миронову, Руководителю фракции ЛДПР в Государственной Думе Российской Федерации В.В. Жириновскому, Послу по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации С.Н. Губареву, Председателю Комитета ГД по делам СНГ и евразийской интеграции Л.И. Калашникову, Первому заместителю председателя Комитета ГД по международным делам Д.Г. Новикову, Депутату Государственной Думы Российской Федерации К.К. Тайсаеву, Депутату Государственной Думы Российской Федерации А.В. Турову, Депутату Государственной Думы Российской Федерации (от Приднестровья) М.В. Щапову
  • Сегодня, 18:18
  • DTV
  • Просмотров: 2
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новости отовсюду ч.9 Посольство РФ: Кишинев действует в ...
  • И новая информационная "бомба": Манталуца предлагает ...
  • "Шериф" - как много в этом слове...
  • Геннадий Кузьмичев отреагировал
  • В Приднестровье министром юстиции стала женщина
  • Мысли по поводу: «Дело врачей» - «Вылечит» ли Следстве ...
  • Показательная порка: Тираспольский суд добавил Ольге Кр ...
  • Следственный комитет направил обвинительное дело против ...
  • Картина маслом или за что будут судить второго президен ...
  • Первые комментарии - Олег Хоржан: мы будем бороться за ...

    • Moldova+

  • Сдай батарейку - сохрани природу!
  • Школа, реформа и демография
  • Они думают, что мы другие.
  • Учителя-пенсионеры удерживают образование на плаву
  • «Ученики с последней парты»
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новости отовсюду ч.9 Посольство РФ: Кишинев действует в ...
  • И новая информационная "бомба": Манталуца предлагает ...
  • "Шериф" - как много в этом слове...
  • Геннадий Кузьмичев отреагировал
  • В Приднестровье министром юстиции стала женщина
  • Мысли по поводу: «Дело врачей» - «Вылечит» ли Следстве ...
  • Показательная порка: Тираспольский суд добавил Ольге Кр ...
  • Следственный комитет направил обвинительное дело против ...
  • Картина маслом или за что будут судить второго президен ...
  • Первые комментарии - Олег Хоржан: мы будем бороться за ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Учредитель OOO "Телерадиокомпания "Новая Волна" e-mail: nv893@mail.ru
    Главный редактор: Ирина Воловая
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна