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Тираспольский священник отличился в Москве

Тираспольский священник отличился в Москве

В РПЦ раскритиковали священника, спевшего "Мурку" в трапезной храма
"Православный блатняк" архимандрита сочли неуместным
Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков назвал недопустимым поведение батюшки, исполнившего известную блатную песню "Мурка" во время трапезы в одном из столичных храмов. По его мнению, эта ситуация может негативно отразиться на восприятии священников Русской православной церкви в обществе.



В РПЦ раскритиковали священника, спевшего Мурку
Скандальный видеоролик, на котором священник в полном церковном облачении громко и задорно поет "Мурку", привлек внимание блогеров. По данным протодиакона РПЦ Андрея Кураева, в роли солиста выступил личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы архимандрит Венедикт Цирков.
Само мероприятие проходило в трапезной храма иконы Божьей Матери "Троеручица" в столичном районе Орехово-Борисово. На кадрах видно, что некоторые сидящие за столами даже подпевали батюшке, не устояв перед его артистизмом.
Пользователи соцсетей отметили, что запись, по-видимому, была сделана летом (люди в трапезной сидят в легкой одежде), однако в интернете видео появилось именно на Страстной неделе.
Реакция патриархии не заставила себя долго ждать. На своей странице в Facebook пресс-секретарь Патриарха написал, что "ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, доме поет блатную песню про одесских урок — за гранью возможного и допустимого".


Тираспольский священник отличился в Москве

По словам Волкова, исполнять "Мурку" за церковной трапезой в присутствии других священников и мирян – "ниже достоинства человека, носящего иерейский сан". "Хотя, ведь, ему там еще и подпевают", — с прискорбием заметил пресс-секретарь патриарха Кирилла.
Волков также назвал печальным тот факт, что про этому ролику "многие судят о всей Церкви, о всех ее священниках". Он высказал предположение, что видео является "монтажом и подставой", однако добавил, что это "маловероятно".

Патриарх Кирилл потребовал от священнослужителя, спевшего "Мурку" в трапезной храма, покинуть Московскую епархию.
Как сообщил пресс-секретарь главы РПЦ Александр Волков, опальным священником является архимандрит Венедикт (Цирковый). Ему предписано в течение дня вернуться в Тираспольскую епархию в Приднестровье, где он служит клириком.
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  • Сегодня, 18:54
  • DTV
  • Просмотров: 12
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