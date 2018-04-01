В РПЦ раскритиковали священника, спевшего "Мурку" в трапезной храма "Православный блатняк" архимандрита сочли неуместным Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков назвал недопустимым поведение батюшки, исполнившего известную блатную песню "Мурка" во время трапезы в одном из столичных храмов. По его мнению, эта ситуация может негативно отразиться на восприятии священников Русской православной церкви в обществе.
В РПЦ раскритиковали священника, спевшего Мурку Скандальный видеоролик, на котором священник в полном церковном облачении громко и задорно поет "Мурку", привлек внимание блогеров. По данным протодиакона РПЦ Андрея Кураева, в роли солиста выступил личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы архимандрит Венедикт Цирков. Само мероприятие проходило в трапезной храма иконы Божьей Матери "Троеручица" в столичном районе Орехово-Борисово. На кадрах видно, что некоторые сидящие за столами даже подпевали батюшке, не устояв перед его артистизмом. Пользователи соцсетей отметили, что запись, по-видимому, была сделана летом (люди в трапезной сидят в легкой одежде), однако в интернете видео появилось именно на Страстной неделе. Реакция патриархии не заставила себя долго ждать. На своей странице в Facebook пресс-секретарь Патриарха написал, что "ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, доме поет блатную песню про одесских урок — за гранью возможного и допустимого".
По словам Волкова, исполнять "Мурку" за церковной трапезой в присутствии других священников и мирян – "ниже достоинства человека, носящего иерейский сан". "Хотя, ведь, ему там еще и подпевают", — с прискорбием заметил пресс-секретарь патриарха Кирилла. Волков также назвал печальным тот факт, что про этому ролику "многие судят о всей Церкви, о всех ее священниках". Он высказал предположение, что видео является "монтажом и подставой", однако добавил, что это "маловероятно".
Патриарх Кирилл потребовал от священнослужителя, спевшего "Мурку" в трапезной храма, покинуть Московскую епархию. Как сообщил пресс-секретарь главы РПЦ Александр Волков, опальным священником является архимандрит Венедикт (Цирковый). Ему предписано в течение дня вернуться в Тираспольскую епархию в Приднестровье, где он служит клириком. Источник