Первоапрельский шторм нанес ощутимый урон одесским пляжам. Как убедился корреспондент «Думской», сегодня морские волны бьются о подпорные стены на доброй трети пляжей с 11-й до 16-й станций Большого Фонтана.
Особо везучие арендаторы лишились своих настилов, которыми они любят прикрывать песок, и деревянные обломки мерно покачиваются на волнах.
Стоит заметить, что проблема эта не нова, и городские власти отлично о ней знают. Однако кардинально решать не торопятся. Проблемные места просто забрасывают гранитными валунами, вместо того, чтобы восстанавливать берегоукрепительные сооружения и намывать песок. Как следствие — общее количество пляжей стремительно тает вместе с песком.
Как сообщают СМИ, похожая ситуация была в Одессе около 10 лет назад. Тогда пляжи намыли за 2,5 млн гривен или примерно 5 млн долларов по курсу 2008 года. Сейчас, по некоторым данным, нужна сумма не меньше, но городская администрация денег на это не имеет