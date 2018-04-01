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Шторм смыл несколько одесских пляжей (фоторепортаж)

Шторм смыл несколько одесских пляжей (фоторепортаж)
Первоапрельский шторм нанес ощутимый урон одесским пляжам. Как убедился корреспондент «Думской», сегодня морские волны бьются о подпорные стены на доброй трети пляжей с 11-й до 16-й станций Большого Фонтана.

Шторм смыл несколько одесских пляжей (фоторепортаж)

Шторм смыл несколько одесских пляжей (фоторепортаж)

Шторм смыл несколько одесских пляжей (фоторепортаж)

Особо везучие арендаторы лишились своих настилов, которыми они любят прикрывать песок, и деревянные обломки мерно покачиваются на волнах.

Шторм смыл несколько одесских пляжей (фоторепортаж)

Шторм смыл несколько одесских пляжей (фоторепортаж)

Стоит заметить, что проблема эта не нова, и городские власти отлично о ней знают. Однако кардинально решать не торопятся. Проблемные места просто забрасывают гранитными валунами, вместо того, чтобы восстанавливать берегоукрепительные сооружения и намывать песок. Как следствие — общее количество пляжей стремительно тает вместе с песком.

Шторм смыл несколько одесских пляжей (фоторепортаж)

Шторм смыл несколько одесских пляжей (фоторепортаж)

Шторм смыл несколько одесских пляжей (фоторепортаж)

Как сообщают СМИ, похожая ситуация была в Одессе около 10 лет назад. Тогда пляжи намыли за 2,5 млн гривен или примерно 5 млн долларов по курсу 2008 года. Сейчас, по некоторым данным, нужна сумма не меньше, но городская администрация денег на это не имеет
  • Сегодня, 21:34
  • DTV
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