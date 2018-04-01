Пока комиссия по реформе Приднестровского здравоохранения только собирается работать, в молдавском здравоохранении эти реформы в самом разгаре. Из последних новостей: Правительство Молдовы одобрило повышение на 4,1% зарплат сотрудникам государственных медицинских учреждений. Как сообщает пресс-служба кабмина, зарплаты вырастут у врачей, медсестер, хозяйственного персонала и руководства больниц и поликлиник. Обратите внимание: у соседей все жалобы на медиков не передаются в следственные органы. А уровень обслуживания и возможности для больных растут.