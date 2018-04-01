[b]Порошенко пообещал, что Украина получит американские патрульные катера[/b] Президент Украины Петр Порошенко впервые заговорил о поставке в Украину американских патрульных катеров типа «Айленд», которые США предложили безвозмездно еще в октябре 2014 года. По его словам, подписание контракта состоится в мае этого года, когда к нам приедет делегация из США. «Учитывая ряд некорректных публикаций в СМИ и соцсетях, я хотел бы воспользоваться случаем и проинформировать общественность о ситуации с американскими патрульными катерами типа Island. Зрадофилы напустили столько тумана, хотя здесь, по моему мнению, все предельно ясно. Министерство обороны проходит внутригосударственные процедуры завершения и согласования проекта контракта, который мы получили от американской стороны. Заранее запланировано, что в начале мая в Украину прибудет группа специалистов береговой охраны США для окончательной детализации и, надеюсь, подписания указанного контракта», — рассказал президент.
Катера будут переданы Украине бесплатно, но за доставку, обучение экипажей и монтаж нового оборудования необходимо заплатить около 10 миллионов долларов. «Несколько недель назад была отобрана группа из 36 военных моряков, которые успешно сдают экзамены и в ближайшее время поедут на обучение в Балтимор, США», — отметил он.
Ранее «Думская» не раз писала об этой проблеме. Напомним, в октябре 2014 года США уведомили Украину, что готовы передать нам на безвозмездной основе два катера типа Island с дальнейшей передачей еще пары таких же катеров.
В недавно отремонтированном тротуаре на углу Новосельского и Торговой, который снабдили тактильной плиткой для слабовидящих, зияет огромная дыра. Тротуар ремонтировали с 14 ноября по 15 декабря 2017 года. Заказчиком работ было муниципальное управление дорожного хозяйства, тендер выиграло ООО «НАВЕКАСТРОЙ» (ей-богу, это не шутка). За ремонт фирма получила 824 тысячи 172 гривны. Учредителями ООО являются Владимир Мурованный и Роман Ставничук. Это помощники депутата Беляевского райсовета от «Нашего края» Петра Киссе, родного брата нардепа Антона Киссе. Фото Polina Mordynska
[b]В Одессе накрыли сеть борделей: организаторов проверяют на связь с правоохранителями [/] Правоохранители провели в Одессе и Харькове спецоперацию по задержанию членов организованной группы сутенеров. Преступную группу, которая занималась созданием притонов, сводничеством и сутенерством, вовлечением лиц в проституцию, разоблачили оперативники Одесского управления внутренней безопасности НПУ и Службы безопасности Украины.
«Устанавливается причастность к уголовному бизнесу работников правоохранительных органов, в том числе — среди руководящего звена», — отметили в управлении внутренней безопасности.
В ходе расследования было установлено, что группа действует на территории Одессы и Харькова, имеет четкое иерархическое подчинение, устойчивый характер организованности с распределением функций каждого из участников, систематическим расширением деятельности и открытием новых борделей, вовлечением в бизнес значительного числа людей (проституток, операторов Call-центров, модераторов сайтов, водителей такси и частных автомобилей, администраторов). Организатором группы оказалась 31-летняя уроженка Донецкой области, жительница Харькова. «Женщина имеет широкий круг знакомств, в том числе и среди работников правоохранительных органов. В случае необходимости она обращалась к «покровителям» для решения проблем», — уточнили в ведомстве. Подозреваемая имела в распоряжении офисы в Одессе и Харькове, где работали операторы, которые принимали телефонные звонки от клиентов и координировали деятельность местных борделей, а также модераторов сайтов, которые создавали и размещали соответствующую рекламу.
В качестве соорганизаторов секс-бизнеса выступала пара сожителей — 38-летний уроженец Сумской области и 37-летняя уроженка Харьковщины. Мужчина подбирал сутенеров, разрабатывал схемы, планы, порядок и правила деятельности преступной группы, отчитывался шефине о делах бизнеса и прибыли. Его сожительница выступала в роли так называемой «мамки».
В итоге троицу задержали и поместили в изолятор временного содержания. Кроме того, в офисах преступной группы в Харькове и Одессе задержаны их «подчиненные», изъята вся оргтехника, десятки мобильных телефонов, сотни сим-карт, финансовая документация, паспорта и анкеты проституток, визитные карточки борделей. Также задержаны почти три десятка проституток, на которых составлены административные протоколы. Всего во время обысков изъято около 25 тысяч долларов США и 50 тысяч гривен, полученных в качестве прибыли от незаконного бизнеса.
Уголовное производство открыто по ч.3 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время фигурантам будет избрана мера пресечения.
[b] В Одессе задержали врача, которая взяла тысячу долларов за помещение человека в психбольницу [/b] Сотрудники областной прокуратуры, УСБУ и полиции задержали «на горячем» сотрудницу коммунального предприятия «Одесский областной медицинский центр психического здоровья». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, медицинский работник требовала и получила от гражданки 1 тысячу долларов США за помещение в больницу ее отца и дальнейшее оформление документов для проведения экспертизы. Процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 4 ст. 354 УК Украины (подкуп работника предприятия, учреждения, совмещенный с вымогательством) осуществляет прокуратура Одесской области.