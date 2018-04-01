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За что будут голосовать депутаты в апреле?

За что будут голосовать депутаты в апреле?
size=2]На заседании Президиума Верховного Совета были обсуждены законотворческие планы на апрель. Пленарные заседания решено провести 18 и 25 числа. В их повестках дня – ряд законопроектов социальной направленности. Правительство представило в Верховный Совет законопроект, вносящий дополнения в закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике». Цель инициативы – установление социальной справедливости в части материального обеспечения всех категорий граждан, потерявших кормильцев. В частности, предусматривается расширение круга лиц, имеющих право на получение двух пенсий (пенсии по возрасту или за выслугу лет, или по инвалидности и пенсия по случаю потери кормильца). Такое право предоставляется вдовам, не вступившим в новый брак, и родителям умерших инвалидов – участников боевых действий, независимо от причины смерти. В случае принятия закона размер второй пенсии составит 1400 рублей.
Основанием для разработки законопроекта послужили обращения представителей рыбницкого Союза защитников Приднестровья. Депутатский корпус рассмотрит документ в первом чтении. Новой нормой закона смогут воспользоваться жители других отдаленных районов республики, приезжающие на лечение в столицу.

В апреле планируется завершить работу над поправками к Трудовому кодексу. Авторами законопроекта выступила группа депутатов. Цель инициативы – совершенствование трудового законодательства в сфере регулирования труда педработников. В частности, предусматривается внесение изменения, направленного на закрепление в кодексе перечня медицинских противопоказаний, при наличии которых лица не допускаются к педагогической деятельности. В настоящее время вопрос регулируется на основании соответствующего приказа Министерства здравоохранения. В связи с необходимостью приведения действующих законодательных актов в соответствие с принимаемым законом документ рассматривается в третьем чтении.

При правительстве создается совет по развитию малого предпринимательства. От Верховного Совета в его состав предлагается ввести двух депутатов – Вадима Дони и Вадима Кравчука. Соответствующе постановление Верховного Совета будет принято на пленарном заседании.
  • Сегодня, 06:08
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