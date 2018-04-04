Нужно успеть покрасить яйца и испечь куличи Чистый четверг в 2018 году выпадает на 5 апреля. Как правильно провести четвертый из дней Страстной недели, нам рассказал проректор по социальной и миссионерской работе Православного Свято-Тихоновского университета отец Филипп Ильяшенко. А мы вспомнили народные приметы, связанные с этим днем.
Чистый четверг 2018: приметы, как правильно провести день фото: pixabay.com
- Смысл этого праздника заставляет нас задуматься о Тайной вечере. Вспомним, что в этот день Спаситель собирает вокруг себя своих учеников, разламывает с ними хлеб и делит вино, говорит: «Один из вас предаст меня». Чтобы найти место встречи в тот вечер, они должны были выйти на площадь и увидеть там человека, который несёт кувшин с водой — и идти за ним следом в тот дом, на который он укажет. Это был путь к встрече, ведь Иисус скрывался. Поэтому чтобы найти его, нужно было предательство. В этот день, во время литургии Великого Четверга, мы можем стать участниками этой вечери — ведь спаситель в этот день благословляет всех.
- Откуда тогда устоявшееся слово — чистый? - Вообще чистыми называют первые дни Страстной седмицы, потому что помыслы у христиан должны быть чистыми. Но у этого слова есть еще истоки: Тайная вечеря началась с того, что Спаситель снял с себя верхнюю одежду, подпоясался полотенцем, взял в руки умывальник и, подходя к своим ученикам, как слуга, как раб омывал им ноги. Когда апостол Пётр сказал, что не может допустить такого, но Иисус ответил: если я не омою ног твоих, мы не будем с тобой одним целым. Тогда Пётр предложил омыть не только ноги, но и руки и голову, а Иисус ответил: «У чистого всё чисто». Поэтому омовение ног стало традиционным: вспомним, по законам востока нужно омыть ноги перед тем, как войти в дом с улицы. Но на Тайной вечере это действие имело особое значение: так Иисус дает завет — не служить себе, но другим.
- Поэтому православные уже много лет воспринимают Чистый четверг как главный банный день года? - От недостатка религиозных знаний появляются народные толкования: мол, в Чистый четверг нужно встать пораньше, помыться самому, помыть весь дом... Безусловно, это хорошее желание — перед пасхальными днями чистота быть должна, но вообще это суеверие. Следование нормам похвально. Но если бы каждый из нас собрал 12 людей, которые заведомо ниже нас по положению — учеников или подчиненных – и мыл бы им ноги, это было бы больше похоже на следование заветам Иисуса, чем стремление довести до блеска дом. - Другое убеждение: нужно ли непременно в Четверг печь куличи и красить яйца? Или до пятницы-субботы потерпит? - Здесь важнее соображения здравого смысла и целесообразности. Если смотреть на распорядок богослужений, становится понятно, что в пятницу, например, и в ночь на субботу, молиться мы будем безустанно. Службы идут очень плотно — ведь это дни, когда Спаситель распят, когда его тело кладут во гроб — и на хозяйственные хлопоты времени просто не хватит. Поэтому лучше испечь куличи и покрасить яйца в четверг. Тем более, в субботу всё должно быть уже готово, чтобы освятить пасхальную снедь, а потом надо успеть на ночную службу, на крестный ход. Нет ничего страшного, если вы покрасите яйца в субботу, но лучше бы уделить это время молитвам и мыслям о Христе, а не кулинарии.
Народные приметы и поверья в Чистый четверг Утреннее — до восхода солнца — купание очищает от грехов и приносит здоровье.
Отдавать что-то из дома в этот день другим людям — нехорошо.
Утром посмотрите в окно. Увидеть пожилого человека — к неудаче, девушку — к счастью в личной жизни, молодого человека, собаку — к удаче, ребенка — к переменам.
Нужно как следует прибраться, вынести мусор. Есть большой шанс найти то, что потерялось в доме.
Вода, которой моют полы, согласно народным поверьям, используется для заговоров. Перед уборкой в воду кладут монетки и приговаривают: «Деньги, водитесь-не переводитесь, умножайтесь, врагу не доставайтесь». Этой водой надо вымыть окна и двери, монетки на неделю оставить в углу, а воду вылить на улице под деревце.
Печь куличи и красить яйца нужно после генеральной уборки.
Если на закате пересчитать три раза все деньги, которые есть в доме (только так, чтобы никто не увидел, даже члены семьи) — год будет обеспеченным.