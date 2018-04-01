Цынцарены - страшное ДТП: лобовое столкновение с автобусом "Кишинев-Варница" Машины столкнулись лоб в лоб на трассе Кишинев – Новые Анены: погиб пассажир Трагический инцидент произошел сегодня утром, 5 апреля, на трассе Кишинев – Новые Анены. Недалеко от села Цынцэрены Новоаненского района водитель автомобиля W-Caddy выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter, курсирующим по маршруту Варница - Кишинев.
В результате страшного удара пассажир автомобиля скончался на месте. Нескольких пассажиров микроавтобуса с травмами доставили в больницу. По данным полиции, водитель микрофургона пошел на обгон двигавшегося перед ним транспортного средства и не справился с управлением. Обстоятельства аварии выясняют полицейские. На этом участке трассы аварии происходят часто, в основном из-за превышения водителями скорости движения. Источник
Момент ДТП в Тирасполе на Гоголя-Потемкина Водитель такси Audi проигнорировал знак «Уступи дорогу» и выехал на перекрёсток. Там в него врезалась Toyota, двигавшаяся по главной дороге. Водитель японской машины попытался затормозить, но в ней сработала антиблокировочная система тормозов. Повреждения в ДТП получили три человека, за исключением самого таксиста. В больнице оказались пассажиры такси - молодая женщина и ее трехлетняя дочь, получившие травмы головы. Медики госпитализировали и пассажирку Toyota. У нее оказалось травмировано лицо после сильного удара о подушку безопасности.
Водитель заявил в милиции, что он не увидел знак из-за солнечного блика. Но следователи подозревают, что таксист переработал и потерял внимательность. В ходе проверки выяснилось, что действие путевого листа, который выдаётся таксисту на одни сутки, закончилось примерно за час до заказа. Перед выездом мужчина не прошел медицинский контроль. Виновник ДТП утверждает, что за последние сутки он спал не менее 6 часов.