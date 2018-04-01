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«Мы, простые граждане, не должны этого позволить». Додон предупредил, что Молдова живет на «пороховой бочке»

«Мы, простые граждане, не должны этого позволить». Додон предупредил, что Молдова живет на «пороховой бочке»

Президент Игорь Додон считает, что над Молдовой нависла угроза, связанная с противостоянием Запада и России. «Малейшая искра дестабилизации, связанная с унионистами или с Приднестровьем, может перейти в горячую фазу, в войну», — предупредил Додон. Власти Молдовы, по его словам, готовы выполнить любое указание «из-за бугра». Но «простые граждане», к коим Додон причисляет и себя, «не должны допустить, чтобы нас положили на сковородку».
О новой большой угрозе для Молдовы Игорь Додон заговорил в эфире телеканала «НТВ-Молдова», а позже посвятил этому пост в Facebook. Риск, по его словам, связан с противостоянием Запада и России, которое «началось еще несколько лет назад, но в последние месяцы, недели, вошло в очень острую фазу». «И это очень опасно. Мы сейчас находимся, как на пороховой бочке», — предупредил президент.
Запад, по словам Додона «ищет, где бы уколоть Россию, где бы спровоцировать, чтобы затянуть ее в какие-то региональные конфликты». И Молдова «находится в первых строчках, где может быть такая дестабилизация». «Это означает, что малейшая искра дестабилизации здесь, связанная с унионистами, к примеру, или с Приднестровьем, может перейти в горячую фазу, в войну», — пояснил глава государства.

«Мы, простые граждане, не должны этого позволить». Додон предупредил, что Молдова живет на «пороховой бочке»

«Те, кто на данный момент контролируют правительство и парламент», по его словам, всячески стараются понравиться «кому-то из-за бугра». Поэтому, например, высылают российских дипломатов. «А если перед ними поставили задачу, чтобы здесь вспыхнула какая-то война, для того чтобы сюда затащить и другие силы?» — задается вопросом Додон.

Он считает, что Молдова не должна стать «частью геополитического плана дестабилизации ситуации вокруг России», а жители Молдовы — «пушечным мясом». «Мы, простые граждане, не должны этого позволить. Мы не должны допустить, чтобы нас положили на сковородку, потому что это выгодно кому-то против кого-то», — сказал Додон.

Россия и США, по его словам, рано или поздно договорятся и придут к примирению, а «местных политических царьков» ждет судьба шакала из мультфильма про Маугли. «Запад всегда сдавал своих холопов. Таких примеров очень много. Это произойдет и у нас. Главное, чтоб мы не потеряли страну из-за этих их движений», — подвел итог Додон.
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  • Сегодня, 16:57
  • DTV
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