Президент Игорь Додон считает, что над Молдовой нависла угроза, связанная с противостоянием Запада и России. «Малейшая искра дестабилизации, связанная с унионистами или с Приднестровьем, может перейти в горячую фазу, в войну», — предупредил Додон. Власти Молдовы, по его словам, готовы выполнить любое указание «из-за бугра». Но «простые граждане», к коим Додон причисляет и себя, «не должны допустить, чтобы нас положили на сковородку». О новой большой угрозе для Молдовы Игорь Додон заговорил в эфире телеканала «НТВ-Молдова», а позже посвятил этому пост в Facebook. Риск, по его словам, связан с противостоянием Запада и России, которое «началось еще несколько лет назад, но в последние месяцы, недели, вошло в очень острую фазу». «И это очень опасно. Мы сейчас находимся, как на пороховой бочке», — предупредил президент. Запад, по словам Додона «ищет, где бы уколоть Россию, где бы спровоцировать, чтобы затянуть ее в какие-то региональные конфликты». И Молдова «находится в первых строчках, где может быть такая дестабилизация». «Это означает, что малейшая искра дестабилизации здесь, связанная с унионистами, к примеру, или с Приднестровьем, может перейти в горячую фазу, в войну», — пояснил глава государства.
«Те, кто на данный момент контролируют правительство и парламент», по его словам, всячески стараются понравиться «кому-то из-за бугра». Поэтому, например, высылают российских дипломатов. «А если перед ними поставили задачу, чтобы здесь вспыхнула какая-то война, для того чтобы сюда затащить и другие силы?» — задается вопросом Додон.
Он считает, что Молдова не должна стать «частью геополитического плана дестабилизации ситуации вокруг России», а жители Молдовы — «пушечным мясом». «Мы, простые граждане, не должны этого позволить. Мы не должны допустить, чтобы нас положили на сковородку, потому что это выгодно кому-то против кого-то», — сказал Додон.
Россия и США, по его словам, рано или поздно договорятся и придут к примирению, а «местных политических царьков» ждет судьба шакала из мультфильма про Маугли. «Запад всегда сдавал своих холопов. Таких примеров очень много. Это произойдет и у нас. Главное, чтоб мы не потеряли страну из-за этих их движений», — подвел итог Додон. Источник