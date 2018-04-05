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Диско-клуб "Экватор" в Бендерах закрыли

Диско-клуб "Экватор" в Бендерах закрыли

С 30 марта в городе и в близлежащих сёлах проверили 8 объектов после проверок на пожарную безопасность
Диско-клуб «Экватор». Вчера его закрыли из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности.
«В помещении отсутствует второй эвакуационный выход, отвечающий требованиям СНИПа, ширина прохода менее 1,2 м, что затрудняет эвакуацию людей при пожаре и экстренных случаях. Также в данном помещении отсутствует выход со второго этажа – он закрыт. Были выявлены нарушения правил прокладки линии электропередач: они были проложены по сгораемым конструкциям внутри помещения», - рассказал ИВ "Новости Приднестровья" инспектор Госпожарнадзора Евгений Щемененко.

Диско-клуб "Экватор" в Бендерах закрыли

В Бендерах это первый случай с момента начала внеплановых проверок, когда принято решение заведение закрыть. С 30 марта в городе и близлежащих сёлах проверили 8 объектов. Это, прежде всего, торговые и развлекательные комплексы.
Побывали и в кинотеатре Горького, там был закрыт один из эвакуационных выходов, нарушение сразу же устранили.
В Доме культуры им. П. Ткаченко неисправна проводка в подвале. Там электроснабжение временно отключили. Внеплановые проверки продолжаются, рейды пройдут в школах и детских садах Бендер.
  • Сегодня, 17:11
  • DTV
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