С 30 марта в городе и в близлежащих сёлах проверили 8 объектов после проверок на пожарную безопасность Диско-клуб «Экватор». Вчера его закрыли из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности. «В помещении отсутствует второй эвакуационный выход, отвечающий требованиям СНИПа, ширина прохода менее 1,2 м, что затрудняет эвакуацию людей при пожаре и экстренных случаях. Также в данном помещении отсутствует выход со второго этажа – он закрыт. Были выявлены нарушения правил прокладки линии электропередач: они были проложены по сгораемым конструкциям внутри помещения», - рассказал ИВ "Новости Приднестровья" инспектор Госпожарнадзора Евгений Щемененко.
В Бендерах это первый случай с момента начала внеплановых проверок, когда принято решение заведение закрыть. С 30 марта в городе и близлежащих сёлах проверили 8 объектов. Это, прежде всего, торговые и развлекательные комплексы. Побывали и в кинотеатре Горького, там был закрыт один из эвакуационных выходов, нарушение сразу же устранили. В Доме культуры им. П. Ткаченко неисправна проводка в подвале. Там электроснабжение временно отключили. Внеплановые проверки продолжаются, рейды пройдут в школах и детских садах Бендер.