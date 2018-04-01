На этот раз они привезли из Италии, где в городе Чезенатико с 30 марта по 1 апреля проходил IV-й Международный турнир по спортивной акробатике, золотые и бронзовые медали.

Среди 8 команд из Италии, Германии, Швеции, Австрии, Англии, Болгарии, Венгрии приднестровские воспитанники МОУ ДО «СДЮШОР №1» г. Бендеры Осипенко Максим и Соловей Герман стали чемпионами в разряде мужская пара по международной возрастной программе 11-16 лет.

Женская тройка: Почтаренко Елена, Безъязычной Дарья и Антонова Алена (12-16 лет) заняла 3-е место, уступив соперницам из Германии всего 5 сотых. Немаля доля успеха ребят принадлежит их тренерам: Юрию Табелеву, Наталье Наумова и Врынчану-Софика Елене.

