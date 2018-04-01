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Как аукнется речь Путина на Приднестровье?

Как аукнется речь Путина на Приднестровье?

На недавно прошедшем первом после президентских выборов Государственном Совете в Кремле, президент РФ Владимир Путин объявил в экономике революцию для частников.
Главной темой стала проработка плана развития конкуренции в России.
Поставлена задача: до 2020 года обеспечить присутствие на всех рынках страны, кроме ОПК и естественных монополий, минимум трех игроков, включая представителя частного бизнеса.

Двигателем современной экономики является конкуренция. Однако в России, признал Путин, это еще не работает в достаточной степени:
«Справедливая и честная конкуренция является базовым условием экономического и технологического развития страны. Без этого ни одна из стоящих перед нами задач прорывного развития не может быть достигнута».

Законодательное регулирование в целом соответствует международным стандартам — за последнее время приняты четыре пакета антимонопольных мер. Но на местах они сплошь и рядом не работают.

Именно на действия местных властей приходятся 98,8% нарушений антимонопольного законодательства, выявленных в 2017 году, подчеркнул Путин: «Выходит, что должного внимания закону в стране не придают, предпочитая лозунг «ну как не порадеть родному человечку». В итоге - ущерб для экономики страны получается колоссальный.

Как аукнется речь Путина на Приднестровье?

Местные власти предпочитают «не развивать конкурентную среду с участием частных компаний, а работать со своими ГУПами и МУПами, в результате чего происходит монополизация рынков и вытеснение с них малого и среднего бизнеса... А в результате люди видят, что невозможно честно проникнуть на рынок.

Есть еще одна серьезная проблема - развитие регионального протекционизма, когда для своих предпринимателей создают тепличные условия. А в итоге - рост цен и падение качества товаров и услуг, отметил Путин: «Нужна справедливая, равная конкуренция! А работы хватит всем. Для прорывного развития страны критически важно обеспечить экономические свободы, честную конкуренцию, и времени для раскачки у нас нет».

Ускорить «раскачку» должен комплекс мер по разгосударствлению и втягиванию в региональные рынки малого бизнеса, предложенный главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым.
К 2020 году представительство мелких и средних предпринимателей в экономике России должно вырасти вдвое.

Так, в социальной сфере (рынок социальных услуг инвалидам и пожилым людям) малому бизнесу должно принадлежать 10%.
Тот же показатель и на рынке медуслуг, а в розничной сети торговли лекарствами — до 60% аптек.
То же в образовании — частные школы, детские сады и лагеря летнего отдыха детей.
В аграрно-промышленном комплексе доля частника должна составить уже 20%, а в строительстве, включая жилищное и строительство дорог, и вовсе 80%.

Получит частник и существенную часть рынка ЖКХ. В областях теплоснабжения, уборки территорий, содержания жилищного фонда и переработки отходов доля частных компаний составит 20%, а в сфере купли-продажи электроснабжения и продажи на селе сжиженного газа — все 50%.

И тут на заметку приднестровским законодателям: установку счетчиков газа и другого оборудования в многоквартирных городских домах решили все же оставить за государством.

А вот городской транспорт станет минимум на 20% частным, а легковое такси — на 70%.
На те же 70% станет частным отечественный легпром, а также производство стройматериалов — бетона, кирпича, древесины; на 20% - похоронное дело и на 100% наружная реклама.

ФАС предлагает создать реестр работ, которые будут производиться только малым бизнесом - например, покраска заборов или уборка территорий.

Не согласился с этим лидер ЛДПР:
- Частный сектор себя не оправдал: он идет по пути собственного обогащения, а в итоге нас грабят не иностранные захватчики, а наши же граждане!- заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.- Или взять прессу. Если дать им полную свободу, они погубят любую страну! Надо сохранить роль государства!

Интересное заседание, не правда ли? И как это может отразиться на Приднестровье, где монополия фирмы "Шериф" давно уже стало притчей во языцах?

Теперь уже точно можно быть уверенным, что никакой серьезной финансовой помощи и инвестиций в Приднестровье от официальной России не придет. Естественно, что это отразится на поведении наших властей. Как я полагаю, будет взят курс на западные источники, типа МВФ и другие.
Наглядный пример в этом направлении - Молдова. Страна, которую даже высокопоставленные иностранцы признают "захваченной" олигархатом, давно не гнушается получать транши от подобных структур и увеличивать свой долг, за который рассчитываться простым молдованам. Конечно, есть надежда, что его спишут, а если нет? Все зависит от курса страны. Поэтому "главный кукловод страны", как его называет местная оппозиционная пресса, Влад Плахотнюк, регулярно едет за ярлыком на княжение то в США, то в Европу. И его там поддерживают. А то, как же: сукин сын, но свой сукин сын - лишь бы Россия не стала доминировать в этом регионе!

Есть о чем подумать и за чем понаблюдать. И как говорят в одной телепередаче, время покажет.

Григорий Воловой, по материалам СМИ
  • Сегодня, 07:19
  • DTV
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