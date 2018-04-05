Правительство Приднестровья хочет снять запрет на приватизацию государственных объектов образования. Соответствующий проект закона исполнительный орган власти внес в Верховный Совет в конце минувшего года, и сейчас он рассматривается на уровне парламентских комитетов. Об этом сообщает сайт приднестровских коммунистов
В частности в законодательной инициативе правительства предлагается внести изменения в действующий закон «Об образовании», пункт 2 статьи 38 которого в настоящее время гласит следующее:
«Закрепленные за государственными организациями образования на праве оперативного управления или находящиеся в их самостоятельном распоряжении объекты производственной и социальной инфраструктуры, в том числе жилые помещения, расположенные в зданиях учебного, производственного, социального, культурного назначения как в городской, так и в сельской местности, общежития, а также клинические базы организаций медицинского образования, приватизации не подлежат».
Теперь же Правительство предлагает оказаться от подобного запрета и разрешить приватизировать объекты образования, в случае их не использования в образовательном процессе на протяжении 5 лет.
По словам разработчиков данных поправок, приватизация позволит «повысить эффективность работы соответствующих государственных и муниципальных организаций образования, освободить государство от бремени содержания наиболее неэффективных объектов, создать новые рабочие места, повысить доходы соответствующих бюджетов».
Как видим, аргументация почти ничем не отличается от заявлений власти во времена «большой приватизации», когда заводы и фабрики распродавались за бесценок, а по телевизору нам внушали мантры про «эффективность бизнеса», «обязательства новых собственников сохранять и увеличивать численность трудовых коллективов», и конечно же «значительное увеличение доходов бюджета от приватизации». Что же мы видим в итоге? Десятки остановленных и загубленных «эффективными собственниками» производств, десятки тысяч людей, потерявших работу, катастрофический дефицит бюджета из-за неспособности «эффективных собственников» работать без налоговых льгот. И вот сегодня нас теми же протухшими пряниками пытаются заманить в очередную приватизационную карусель «кто успел, тот присел». Причем добрались уже до самого святого – образования.
Те, кто предлагает такие инициативы очевидно забыли, как в 90-е годы, на фоне крайне низкой рождаемости, детские сады массово передавались министерствам и ведомствам, в результате чего в начале двухтысячных годов очередь в детский сад приходилось записываться еще до рождения ребенка. Огромных трудов и финансовых вложений потребовалось предыдущей власти, чтобы разрешить этот наболевший вопрос. И вот сегодня процесс отчуждения объектов образования поднимается с новой силой, причем на качественно ином уровне – пустующие на данный момент здания и сооружения предлагается не передавать в пользование другим учреждениям, не сдавать в аренду, а просто напросто продать, тем самым лишиться даже надежды на возможное их использование по профилю в будущем.
Накануне гнусную правительственную инициативу рассмотрели на заседании профильного парламентского комитета по образованию. Как и следовало ожидать, представители парламентского большинства – депутаты Бурла, Тюряева и Васильев поддержали законопроект, несмотря на жесткую критику со стороны их коллег Олега Хоржана и Андрея Сипченко. В ближайшее время он будет вынесен на пленарное заседание Верховного Совета.
3 апреля планы Правительства по приватизации объектов образования обсудили в Союзе оппозиционных сил Приднестровья. Его участники подчеркнули антинародный характер инициативы, выразив единогласное мнение, что власть покушается на самое святое. Представители оппозиции приняли решение провести широкомасштабную информационную кампанию, и довести до каждого избирателя информацию о том, как их депутат проголосует по этому вопросу. Только огласка и всенародное осуждение позорного законопроекта способно остановить власть с ее навязчивой идеей переустройства республики по принципам дикого рынка.
Союз оппозиционных сил требует от Правительства отказаться от планов приватизации объектов образования, а от Верховного Совета отклонить данный законопроект, если чиновники откажутся его отозвать.