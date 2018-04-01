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Работаем все лучше, денег становится все больше, а на доплаты не хватает

Работаем все лучше, денег становится все больше, а на доплаты не хватает

Председатель Правительства ПМР Александр Мартынов на недавно состоявшейся встрече с представителями Общеприднестровского народного форума сообщил, что в Приднестровье могут ввести доплату к пенсии только для граждан с доходами ниже прожиточного минимума (1200 рублей). Планируемый размер доплаты – 100 рублей.
Это станет одной из мер адресной поддержки социально уязвимых слоёв населения. Как сообщают СМИ, инициативу уже поддержал президент республики Вадим Красносельский.
Планируется, что соответствующий законопроект будет на днях в режиме законодательной необходимости внесён в Верховный Совет.

Работаем все лучше, денег становится все больше, а на доплаты не хватает

Поддержка социально уязвимых слоёв населения это дело хорошее. Но как дела обстоят по выполнению предвыборных обещаний?
К примеру, хотя бы этих:
- Выплата пенсий и заработных плат целиком и без задержек с ежегодной индексацией не менее 7%.
- Выплата компенсаций от государства всем пенсионерам и бюджетникам, у которых в 2015 году были незаконно удержаны 30% из пенсий и зарплат.

Работаем все лучше, денег становится все больше, а на доплаты не хватает

Ведь по информации Банка Приднестровья, дефицит платёжного баланса Приднестровья сократился на 2,7% по итогам прошлого года. "Сокращение дефицита торгового баланса происходило в условиях благоприятной для приднестровских предприятий внешней конъюнктуры, что способствовало росту экспорта и увеличению объёма валютных поступлений".

Увы, по словам Александра Мартынова, сохраняющийся значительный дефицит бюджета пока не позволяет провести тотальное увеличение пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы. В условиях отсутствия реальных источников это потребовало бы роста налоговой нагрузки, что внимание - "вероятно, негативно сказалось бы на промышленности и в конечном итоге могло привести к уменьшению, а не увеличению доходов бюджета".

На использование «печатного станка», то есть эмиссию, идти не хотят. Ведь увеличение количества денег в обращении может повлечь новый виток инфляции и девальвации, а значит, уменьшение реальных доходов граждан.

Сегодня дефицит бюджета ПМР порядка 700 млн. рублей.
"Тем не менее, полностью решить проблему бюджетного дефицита в размере более 10% ВВП за один год невозможно», – полагает Александр Мартынов.
Для того чтобы сбалансировать государственные доходы и расходы, потребуется около трёх лет.

Работаем все лучше, денег становится все больше, а на доплаты не хватает

Индексация пенсий и зарплат, кстати, положена по закону, который народные избранники проигнорировали, приняв новый закон о бюджете.

Понятно? Для тех, кто не утонул в море букв и цифр, поясняю: доплаты от нынешней власти не ждите. В лучшем случае она будет к концу их срока правления. Хотя, некоторым категориям граждан все-таки посчастливится. С мая предполагается увеличить на 20-30% зарплаты педагогам коррекционных учреждений. А другим педагогам? В учреждениях образования и здравоохранения предлагается выявить неэффективные направления расходов и перераспределить эти средства на оплату труда коллективов и улучшение материально технического оснащения.
Неэффективные направления расходов? И это из того малого объема финансирования, что там есть?!

Зато скоро начнется реформа органов внутренних дел. И тут высвободившиеся средства предполагается использовать для увеличения зарплат сотрудникам милиции. Хотя и здесь не все ясно. Ведь обещали-то:

Работаем все лучше, денег становится все больше, а на доплаты не хватает

Так что, насчет предвыборных обещаний все-таки кое-что, для кое-кого делается. Всем остальным рекомендуется потерпеть. Три года.
Осталось попросить потерпеть и не расти ценам на рынках и тарифам на услуги.
Григорий Воловой

Цитата дня:
-Без здоровой критики со стороны вас, со стороны гражданского общества, без усиленного общественного контроля, работа будет не такой эффективной (Александр Мартынов)

  • Сегодня, 07:40
  • DTV
  • Просмотров: 46
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