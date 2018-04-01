Председатель Правительства ПМР Александр Мартынов на недавно состоявшейся встрече с представителями Общеприднестровского народного форума сообщил, что в Приднестровье могут ввести доплату к пенсии только для граждан с доходами ниже прожиточного минимума (1200 рублей). Планируемый размер доплаты – 100 рублей. Это станет одной из мер адресной поддержки социально уязвимых слоёв населения. Как сообщают СМИ, инициативу уже поддержал президент республики Вадим Красносельский. Планируется, что соответствующий законопроект будет на днях в режиме законодательной необходимости внесён в Верховный Совет.
Поддержка социально уязвимых слоёв населения это дело хорошее. Но как дела обстоят по выполнению предвыборных обещаний? К примеру, хотя бы этих: - Выплата пенсий и заработных плат целиком и без задержек с ежегодной индексацией не менее 7%. - Выплата компенсаций от государства всем пенсионерам и бюджетникам, у которых в 2015 году были незаконно удержаны 30% из пенсий и зарплат.
Ведь по информации Банка Приднестровья, дефицит платёжного баланса Приднестровья сократился на 2,7% по итогам прошлого года. "Сокращение дефицита торгового баланса происходило в условиях благоприятной для приднестровских предприятий внешней конъюнктуры, что способствовало росту экспорта и увеличению объёма валютных поступлений".
Увы, по словам Александра Мартынова, сохраняющийся значительный дефицит бюджета пока не позволяет провести тотальное увеличение пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы. В условиях отсутствия реальных источников это потребовало бы роста налоговой нагрузки, что внимание - "вероятно, негативно сказалось бы на промышленности и в конечном итоге могло привести к уменьшению, а не увеличению доходов бюджета".
На использование «печатного станка», то есть эмиссию, идти не хотят. Ведь увеличение количества денег в обращении может повлечь новый виток инфляции и девальвации, а значит, уменьшение реальных доходов граждан.
Сегодня дефицит бюджета ПМР порядка 700 млн. рублей. "Тем не менее, полностью решить проблему бюджетного дефицита в размере более 10% ВВП за один год невозможно», – полагает Александр Мартынов. Для того чтобы сбалансировать государственные доходы и расходы, потребуется около трёх лет.
Индексация пенсий и зарплат, кстати, положена по закону, который народные избранники проигнорировали, приняв новый закон о бюджете.
Понятно? Для тех, кто не утонул в море букв и цифр, поясняю: доплаты от нынешней власти не ждите. В лучшем случае она будет к концу их срока правления. Хотя, некоторым категориям граждан все-таки посчастливится. С мая предполагается увеличить на 20-30% зарплаты педагогам коррекционных учреждений. А другим педагогам? В учреждениях образования и здравоохранения предлагается выявить неэффективные направления расходов и перераспределить эти средства на оплату труда коллективов и улучшение материально технического оснащения. Неэффективные направления расходов? И это из того малого объема финансирования, что там есть?!
Зато скоро начнется реформа органов внутренних дел. И тут высвободившиеся средства предполагается использовать для увеличения зарплат сотрудникам милиции. Хотя и здесь не все ясно. Ведь обещали-то:
Так что, насчет предвыборных обещаний все-таки кое-что, для кое-кого делается. Всем остальным рекомендуется потерпеть. Три года. Осталось попросить потерпеть и не расти ценам на рынках и тарифам на услуги. Григорий Воловой
Цитата дня: -Без здоровой критики со стороны вас, со стороны гражданского общества, без усиленного общественного контроля, работа будет не такой эффективной (Александр Мартынов)