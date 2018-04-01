Dnestr.TV

 
0

С праздником Светлой Пасхи!

С праздником Светлой Пасхи!

Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва обратился к верующим с Пасхальным посланием

«Господь вновь сподобил нас встретить светоносный праздник Воскресения Христова. Недавно Святая Церковь призывала к подвигам усиленного воздержания и покаяния, а теперь любвеобильно зовет «всех и вся» к великому торжеству и радости. Сердца людские трепещут, с ликованием внимая провозвестию вечной жизни. Глубокие духовные переживания, связанные с голгофскими страданиями Господа, совсем недавно переполнявшие нас, сменились ощущением неиссякаемого счастья. Ныне ко всем обращен глас Божий, призывающий людей к пробуждению в вере: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Ефес. 5,14). Празднуя Пасху Господню, мы утверждаемся в истинности и необоримости нашего исповедания, укрепляемся духом, набираемся мужества и уповаем на милосердие Божественного Промысла о Церкви Христовой.

С Воскресением Христовым и небо, и земля, и преисподняя исполнились света, ибо открылась высочайшая тайна Любви Божией, Который не пожалел для падшего человечества Своего возлюбленного и единородного Сына. От опустевшего гроба Христова свет Его Воскресения неудержимо разливается по всему миру, изгоняя смерть и делая жизнь поистине жизнью. «Если бы наш Господь, – писал митрополит Никодим (Ротов), – был только идеально святым человеком, Сыном Божиим по благодати, а не по существу, Его Воскресение было бы просто чудом, говорившим об исключительной милости Бога, но Он Своей силой изменил печальную участь людей, дав им ощущение вечной жизни».

В дни Пасхальной радости мы с вами вспоминаем не только о Воскресении Сына Божьего, но и о том многочисленном сонме святых, которые, приняв мучения за Христа и погибнув телесно, воскресли для вечной жизни в Царствии Небесном. Среди них пребывают и святые Царственные страстотерпцы, 100-летие со дня страдальческой кончины которых мы будем отмечать в нынешнем году. Но отмечать эту скорбную дату нужно не формально, а с искренним желанием понять, что помогло членам царской семьи подняться к вершинам духовного подвига, и с намерением по возможности подражать им в стремлении к обретению истинной веры и благочестия. Воздавая честь святым Царственным страстотерпцам, мы все должны черпать в почитании их подвига силы и мужество и, взирая на их противостояние злу кротостью и смирением, подражать их вере (ср. Евр. 13,7).

Молитвенно желаю, чтобы Христос Жизнодавец, озаривший нас Светом Своего спасительного Воскресения, сподобил вкусить Пасху Священную со всеми святыми в Царствии Небесном. Пусть дарованный Спасителем мир всегда согревает ваши сердца светом Божественной любви. Да подаст вам Воскресший Христос здравие, спасение и во всем благое поспешение!

Постараемся, чтобы светлая Пасхальная радость проникла в самую глубину наших сердец и чтобы сами мы стали ревностными исповедниками самой великой и самой радостной в мире истины – ИСТИНЫ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА.

Христос Воскресе!

Воистину Воскресе Христос!

Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва».
  • Сегодня, 06:50
  • DTV
  • Просмотров: 4
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новости отовсюду ч.9 Посольство РФ: Кишинев действует в ...
  • И новая информационная "бомба": Манталуца предлагает ...
  • "Шериф" - как много в этом слове...
  • В Приднестровье министром юстиции стала женщина
  • Как аукнется речь Путина на Приднестровье?
  • Мысли по поводу: «Дело врачей» - «Вылечит» ли Следстве ...
  • Следственный комитет направил обвинительное дело против ...
  • Жесткое ДТП в Парканах 7 апреля 2018 г. Сбита женщина.
  • Картина маслом или за что будут судить второго президен ...
  • Вот она была и нету...

    • Moldova+

  • Сдай батарейку - сохрани природу!
  • Школа, реформа и демография
  • Они думают, что мы другие.
  • Учителя-пенсионеры удерживают образование на плаву
  • «Ученики с последней парты»
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новости отовсюду ч.9 Посольство РФ: Кишинев действует в ...
  • И новая информационная "бомба": Манталуца предлагает ...
  • "Шериф" - как много в этом слове...
  • В Приднестровье министром юстиции стала женщина
  • Как аукнется речь Путина на Приднестровье?
  • Мысли по поводу: «Дело врачей» - «Вылечит» ли Следстве ...
  • Следственный комитет направил обвинительное дело против ...
  • Жесткое ДТП в Парканах 7 апреля 2018 г. Сбита женщина.
  • Картина маслом или за что будут судить второго президен ...
  • Вот она была и нету...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Учредитель OOO "Телерадиокомпания "Новая Волна" e-mail: nv893@mail.ru
    Главный редактор: Ирина Воловая
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна