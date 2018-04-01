Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва обратился к верующим с Пасхальным посланием
«Господь вновь сподобил нас встретить светоносный праздник Воскресения Христова. Недавно Святая Церковь призывала к подвигам усиленного воздержания и покаяния, а теперь любвеобильно зовет «всех и вся» к великому торжеству и радости. Сердца людские трепещут, с ликованием внимая провозвестию вечной жизни. Глубокие духовные переживания, связанные с голгофскими страданиями Господа, совсем недавно переполнявшие нас, сменились ощущением неиссякаемого счастья. Ныне ко всем обращен глас Божий, призывающий людей к пробуждению в вере: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Ефес. 5,14). Празднуя Пасху Господню, мы утверждаемся в истинности и необоримости нашего исповедания, укрепляемся духом, набираемся мужества и уповаем на милосердие Божественного Промысла о Церкви Христовой.
С Воскресением Христовым и небо, и земля, и преисподняя исполнились света, ибо открылась высочайшая тайна Любви Божией, Который не пожалел для падшего человечества Своего возлюбленного и единородного Сына. От опустевшего гроба Христова свет Его Воскресения неудержимо разливается по всему миру, изгоняя смерть и делая жизнь поистине жизнью. «Если бы наш Господь, – писал митрополит Никодим (Ротов), – был только идеально святым человеком, Сыном Божиим по благодати, а не по существу, Его Воскресение было бы просто чудом, говорившим об исключительной милости Бога, но Он Своей силой изменил печальную участь людей, дав им ощущение вечной жизни».
В дни Пасхальной радости мы с вами вспоминаем не только о Воскресении Сына Божьего, но и о том многочисленном сонме святых, которые, приняв мучения за Христа и погибнув телесно, воскресли для вечной жизни в Царствии Небесном. Среди них пребывают и святые Царственные страстотерпцы, 100-летие со дня страдальческой кончины которых мы будем отмечать в нынешнем году. Но отмечать эту скорбную дату нужно не формально, а с искренним желанием понять, что помогло членам царской семьи подняться к вершинам духовного подвига, и с намерением по возможности подражать им в стремлении к обретению истинной веры и благочестия. Воздавая честь святым Царственным страстотерпцам, мы все должны черпать в почитании их подвига силы и мужество и, взирая на их противостояние злу кротостью и смирением, подражать их вере (ср. Евр. 13,7).
Молитвенно желаю, чтобы Христос Жизнодавец, озаривший нас Светом Своего спасительного Воскресения, сподобил вкусить Пасху Священную со всеми святыми в Царствии Небесном. Пусть дарованный Спасителем мир всегда согревает ваши сердца светом Божественной любви. Да подаст вам Воскресший Христос здравие, спасение и во всем благое поспешение!
Постараемся, чтобы светлая Пасхальная радость проникла в самую глубину наших сердец и чтобы сами мы стали ревностными исповедниками самой великой и самой радостной в мире истины – ИСТИНЫ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА.