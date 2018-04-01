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В воскресенье температура воздуха в Молдове достигнет 22 градусов

В воскресенье температура воздуха в Молдове достигнет 22 градусов
В ближайшие дни осадков тоже не ожидается.
В воскресенье по всей Молдове будет облачно с прояснениями. Ветер слабый до умеренного. В Бричанах и Сороках термометры покажут +17, в Бельцах и Оргееве - на градус больше.
В Тирасполе - 19 выше ноля, в Леове - 21, в Кагуле и Комрате - 22.
В Кишиневе днем - 19 с плюсом. В ближайшие дни осадков тоже не ожидается. Температурный максимум составит +22, передает publika.md.

В большинстве европейских столиц день будет ясным. Дожди возможны в Мадриде, Париже и Лондоне. Во французской столице +20, в британской - 13 градусов. В Берлине и Вене до 20-ти, в Риме - 23. В Праге солнечно и +16, в Будапеште и Варшаве - до 22, в Белграде еще на градус больше.
В Афинах столбики термометров остановятся на отметке +21, в Анкаре - 24 выше ноля. В Бухаресте переменная облачность и 20 градусов. В Киеве +15, в Москве - 10, без осадков.
  • Сегодня, 06:50
  • DTV
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