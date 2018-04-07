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Молдова зарегистрировала самые высокие темпы роста экспорта в ЕС за последние семь лет

Молдова зарегистрировала самые высокие темпы роста экспорта в ЕС за последние семь лет
Молдавский экспорт в страны ЕС за первые два месяца этого года вырос на 40,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше ожиданий и является самым высоким уровнем за последние семь лет, по данным Национального бюро статистики, передает МОЛДПРЕС.
Это уже второй год подряд, когда поставки молдавских товаров на рынок ЕС значительно возросли после кризиса в 2016 году, когда на фоне падения спроса, экспорт упал на 20%. Рост, зарегистрированный в начале этого года, является вторым по величине в истории отношений с Европейским сообществом после 2011 года, когда рост экспорта составил 54,1%. В январе-феврале Молдова экспортировала в страны ЕС товары на сумму в размере 293,3 млн. леев, а их доля в общем объеме экспорта достигла максимума - 67,2%.

В беседе с репортером агентства эксперт ИРСИ «Viitorul» Виорел Кивирига объясняет рост экспорта за счет возрождения промышленности и сельского хозяйства, растущей роли многонациональных компаний, особенно работающих в свободных экономических зонах. «Это также является результатом переориентации многих компаний на рынки ЕС и других стран, после введения эмбарго Российской Федерации», - сказал эксперт. По его мнению, начинают ощущаться эффекты реализации Соглашения о свободной торговле с Европейским союзом.

Статистика также показывает, что в январе-феврале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года экспорт в Румынию увеличился на 38,2%, в Германию – 1,7 раза, в Италию – на 48,1% (она занимает первые три позиции в списке назначения молдавских товаров среди стран европейского сообщества). Экспорт из Республики Молдова значительно увеличился за первые два месяца года, в Испанию (в 1,8 раза), Польшу (46,1%), Грецию (в 2,2 раза) и Голландию (в 1,7 раза).

Реэкспорт товаров после переработки, предназначенных в основном для стран ЕС (одежда, пряжа, кабели, электрические трансформаторы, обувь и детали обуви, очищенные орехи, стулья и мебель, чемоданы, дорожные сумки), составили 22,4% от общего объема экспорта.

В страны СНГ объем экспортируемых молдавских товаров составил 16,3%, что на три процентных пункта меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт товаров в эти страны увеличился на 15,9% по сравнению с январем-февралем 2017 года.

НБС отмечает, что в целом, экспорт товаров в январе-феврале 2018 года увеличился на 38%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 436,3 млн. долларов США, в то время, как импорт увеличился на 33,8% и достиг уровня 801,9 млн. долларов США.

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  • Сегодня, 17:59
  • DTV
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