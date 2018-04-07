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В Бендерах приватизировали "Золотое" предприятие?

В Бендерах приватизировали "Золотое" предприятие?
Давно известный жителям города Бендеры магазин "Ауреола", судя по всему, перестал быть муниципальным предприятием.
Предприятие занималось продажей ювелирных изделий.

Напомним читателям, что Государственная служба регистрации и нотариата Министерства юстиции ПМР 4 года назад пришла к выводу, что «Ауреола», на который, как на словесное фирменное наименование и как на словесный товарный знак зарегистрировано исключительное право МУП «Ауреола» (г.Бендеры).
Сейчас предприятие размещается по другому адресу, но недалеко от старого местоположения - на другой стороне улицы Ленина.

В списке МУПов на сайте Бендерской государственной администрации МУП "Бендерский магазин "Ауреола" не числится.

В Бендерах приватизировали "Золотое" предприятие?
  • Сегодня, 18:12
  • DTV
  • Просмотров: 294
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