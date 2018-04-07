Давно известный жителям города Бендеры магазин "Ауреола", судя по всему, перестал быть муниципальным предприятием. Предприятие занималось продажей ювелирных изделий.
Напомним читателям, что Государственная служба регистрации и нотариата Министерства юстиции ПМР 4 года назад пришла к выводу, что «Ауреола», на который, как на словесное фирменное наименование и как на словесный товарный знак зарегистрировано исключительное право МУП «Ауреола» (г.Бендеры). Сейчас предприятие размещается по другому адресу, но недалеко от старого местоположения - на другой стороне улицы Ленина.
В списке МУПов на сайте Бендерской государственной администрации МУП "Бендерский магазин "Ауреола" не числится.