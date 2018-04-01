В Бендерах 6 апреля 2018 г. открылась выставка «Берег детства» - выставка известного художника книжной графики, арт-директора молдавского издательства «Литера» Владимира Змеева. В экспозиции представлено 170 произведений в разных техниках – рисунок, акварель, печатная графика.



Владимир Павлович Змеев родился в 1949 г. в г. Бельцы Молдавской ССР. Отец – потомственный военный, участник Великой Отечественной войны, мать – врач создали крепкую, дружную семью, в которой культивировали любовь к Родине, близким, воспитывали в сыне такие черты характера как мужество, любовь и сострадание, ответственность, преданность избранному делу.

Его университетом были детская художественная школа г.Рыбницы, Республиканское художественное училище им. И.Е.Репина г.Кишинёв, Московский полиграфический институт (ВХУТЕМАС), по окончании которого в 1977 году он избрал местом жительства г.Кишинёв.

Серьёзная учебная база, высокий моральный и культурный уровень семьи сформировали человека и художника ответственного, яркого и многогранного, тонко чувствующего красоту окружающего его мира. О полной отдаче молодого художника любимому делу говорит тот факт, что через 3 года после завершения учёбы в институте, в 1980 году он, по рекомендации народного художника СССР Ильи Трофимовича Богдеско, был принят в Союз художников Молдавии. Глубоко символично, что выставка Змеева открывается в апреле, когда художественная общественность и мастера ИЗО будут чествовать великого молдавского графика И.Т.Богдеско в связи с 95-летним юбилеем мастера-наставника.

Профессиональный опыт художника книжной графики Змеев нарабатывал и закреплял, работая старшим художественным редактором в издательстве «Лумина», которое считалось одним из лучших в Советском Союзе, и «Литература артистикэ». Им были оформлены и востребованы читателями книги из серии «Мир приключений» и литературные произведения всемирно известных авторов. В их числе работы, вошедшие в состав выставки «Берег детства» (Джек Лондон «Избранное», Александр Дюма «Граф Монте-Кристо», Артур Конан Дойль «Записки о Шерлоке Холмсе», Рафаэлло Джованьоли «Спартак», Эмилио Сальгари «Чёрный корсар» и многие другие).

Во всех общественных и домашних библиотеках на территории огромного постсоветского пространства почётное место занимают книги, иллюстрированные этим талантливым художником.

В настоящее время Владимир Павлович работает арт-директором издательства «Литера».



Из огромного перечня его произведений в экспозиции представлены разработки обложек, переплётов словарей, школьных учебников, энциклопедий, эскизы рисунков и композиций для страничных разворотов, заставок иллюстраций к литературным произведениям (Михаил Лермонтов «Герой нашего времени», Ион Крянгэ «Воспоминания детства», Михай Еменеску «Полярная звезда», Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея», Чарльз Диккенс «Рождественская сказка», Киплинг «Книга джунглей», Ганс Христиан Андерсен «Сказки» и др.).

Подлинный интерес вызовут художественно оформленные странички дневника автора, название которого соответствует названию выставки – «Берег детства». Они помогут заглянуть в родословную художника, и увидеть процесс формирования личности.

Всё представленное в экспозиции позволит зрителю познакомиться с книжной графикой, как самостоятельным явлением в искусстве, увидеть её особенности. Важно то, что эту информацию несёт профессионал, образно мыслящий, владеющий многообразием техник графического искусства, умеющий искусство слова перевести в искусство графики.

