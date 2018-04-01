5 апреля в Рыбнице прошла сессия местного Совета народных депутатов. По той информации, которая есть в редакции "Днестр ТВ", рассмотрение вопроса о лишении депутатской неприкосновенности одного из депутатов для привлечения к ответственности рассматривали в закрытом режиме. Однако кое-что стало известно.
Оказывается, прокуратура предложила снять неприкосновенность с Марины Тягульской, депутата по 33 избирательному округу, являющейся председателем комиссии по делам семьи и детства.
Надо отметить, что Марина Тягульская известный человек в городе: она раньше работала главным врачом ГУ «Рыбницкий лечебно-диагностический реабилитационный центр», врач высшей категории, отличник здравоохранения ПМР, заслуженный работник здравоохранения. В свое время была начальником предвыборного штаба Евгения Шевчука по Рыбнице.
Депутаты не согласились с доводами представителя прокуратуры и не дали своего согласия.
Для справки: Во времена президента ПМР Евгения Шевчука, в рамках привлечения внебюджетных средств в область здравоохранения рыбницкая поликлиника была реорганизована в лечебно-диагностический центр. Благодаря инвестиционным средствам центр был оснащен современным качественным медицинским оборудованием. Часть из которого принадлежало ЗАО «Медицинский диагностический центр новых технологий». Учредителем акционерного общества являлся Приднестровский гуманитарный фонд. Так как учредитель не являлся коммерческой организацией, то основной задачей не являлось извлечение прибыли. Все доходы ЗАО «МДЦНТ» направлялись на содержание и ремонт оборудования, амортизационный фонд, приобретение расходных материалов, стимулирование заработной платы медицинским работникам. 25% рентгеноборудования было приобретено только по этой линии.
Необходимость основания закрытого акционерного общества была вызвана дефицитом республиканского бюджета, из-за чего финансирование лечебно-диагностического центра производилось в неполном объеме. По мнению специалистов, оказывать населению гарантированный минимум медицинской помощи тогда стало возможным благодаря средствам ЗАО «МДЦНТ».
P.S. Редакция "Днестр ТВ" готова в ближайшее время предоставить слово представителям прокуратуры для более точного изложения происшедшего.