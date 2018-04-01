На московской станции «Менделеевская» женщина погибла, упав на пути перед прибывающим поездом.

Ранее сообщалось, что на серой ветке метро произошел сбой в движении. Как выяснилось, женщина упала на рельсы перед подъезжающим поездом. Трагедия произошла на станции «Менделеевская», передает ntv.ru



Алексей Мышляев, руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене: «Примерно в 16:45 на станции метро „Менделеевская“ Серпуховско-Тимирязевской линии женщина упала на жесткий путь под прибывающий электропоезд».

В 16:48 на путях было снято напряжение. В 17:14 тело женщины подняли на платформу. Сотрудники полиции вызвали на место медиков, которые подтвердили смерть пассажирки. Погибшая — 45-летняя уроженка Молдавии, передает РИА Новости.



Полицейские опросили свидетелей происшествия, те заявили, что женщину никто не толкал, она упала на рельсы сама. В 17:17 на путях снова подали напряжение, и движение было восстановлено.