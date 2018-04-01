Dnestr.TV

 
0

Молдаванка погибла под колесами поезда в московском метро

Молдаванка погибла под колесами поезда в московском метро

На московской станции «Менделеевская» женщина погибла, упав на пути перед прибывающим поездом.
Ранее сообщалось, что на серой ветке метро произошел сбой в движении. Как выяснилось, женщина упала на рельсы перед подъезжающим поездом. Трагедия произошла на станции «Менделеевская», передает ntv.ru

Алексей Мышляев, руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене: «Примерно в 16:45 на станции метро „Менделеевская“ Серпуховско-Тимирязевской линии женщина упала на жесткий путь под прибывающий электропоезд».
В 16:48 на путях было снято напряжение. В 17:14 тело женщины подняли на платформу. Сотрудники полиции вызвали на место медиков, которые подтвердили смерть пассажирки. Погибшая — 45-летняя уроженка Молдавии, передает РИА Новости.

Полицейские опросили свидетелей происшествия, те заявили, что женщину никто не толкал, она упала на рельсы сама. В 17:17 на путях снова подали напряжение, и движение было восстановлено.
  • Сегодня, 06:28
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новости отовсюду ч.9 Посольство РФ: Кишинев действует в ...
  • И новая информационная "бомба": Манталуца предлагает ...
  • "Шериф" - как много в этом слове...
  • В Приднестровье министром юстиции стала женщина
  • Как аукнется речь Путина на Приднестровье?
  • Жесткое ДТП в Парканах 7 апреля 2018 г. Сбита женщина.
  • Мысли по поводу: «Дело врачей» - «Вылечит» ли Следстве ...
  • Следственный комитет направил обвинительное дело против ...
  • Картина маслом или за что будут судить второго президен ...
  • Вот она была и нету...

    • Moldova+

  • Сдай батарейку - сохрани природу!
  • Школа, реформа и демография
  • Они думают, что мы другие.
  • Учителя-пенсионеры удерживают образование на плаву
  • «Ученики с последней парты»
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новости отовсюду ч.9 Посольство РФ: Кишинев действует в ...
  • И новая информационная "бомба": Манталуца предлагает ...
  • "Шериф" - как много в этом слове...
  • В Приднестровье министром юстиции стала женщина
  • Как аукнется речь Путина на Приднестровье?
  • Жесткое ДТП в Парканах 7 апреля 2018 г. Сбита женщина.
  • Мысли по поводу: «Дело врачей» - «Вылечит» ли Следстве ...
  • Следственный комитет направил обвинительное дело против ...
  • Картина маслом или за что будут судить второго президен ...
  • Вот она была и нету...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Учредитель OOO "Телерадиокомпания "Новая Волна" e-mail: nv893@mail.ru
    Главный редактор: Ирина Воловая
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна