В социальной сети Фэйсбук бывший руководитель Государственной службы связи, информации и СМИ Приднестровья времен президента ПМР Евгения Шевчука, а затем, после снятия с должности, ярый оппозиционер экс-президенту Геннадий Чорба опубликовал свои размышления по текущей ситуации. Полагаем, что это будет интересно и нашим читателям.
"Позвольте на трезвую голову поразмыслить что нас ждет ближайший месяц- полтора. Что то вдруг вспомнилась ситуация, когда в Киеве в 89 году прошлого века две цыганки пытались меня перехватить, чтоб рассказать что было, что есть и что будет))))) Ключевое слово там было " ВСЮ ПРАВДУ СКАЖУ". Так вот . Ни в коем случае не претендую на то, что выданная дальше информация есть некий подтвержденный план действий. Нет. Это просто рассуждения О ВОЗМОЖНОМ исходе событий. Ну что поехали.
Первое. ПОД ЭТО ПРАВИТЕЛЬСТВО для стабилизации финансово-экономического состояния Москва денег не даст НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ. Даже если все наши общественники включая ОНФ напишут слезные письма на имя Путина. Этому Правительству НЕ ДАДУТ. Почему я сделал такой вывод? Несамостоятельность и зависимость Правительства в ключевых вопросах -первый и главный аргумент.
Второе. Не секрет что растет недовольство нынешним Правительством не только со стороны народа, но и стороны ВС ПМР, поскольку нынешнюю исполнительную власть (Правительство) народ однозначно привязывает к Верховному Совету, считая что это одна команда. Во всех политических нюансах люди не собираются разбираться, а значит недовольство Правительством ложится и на народных избранников, а выборы в ВС ПМР уже не за горами. И если ситуация будет продолжаться в том же русле, очень большая вероятность того, что часть нынешних депутатов могут не попасть в следующий созыв по вине именно Правительства. А это их пугает и настораживает.
Третье. Растет недовольство Правительством и со стороны наших Аксакалов, ибо игнорирование их рекомендаций приняло форму цинизма. И в случае чего за Правительство Мартынова вряд ли кто из них подымет голос в защиту. И попытки Премьера на встрече в том числе с теми кто из них входит в ОНФ два с половиной часа обсуждать вопросы обо все и ни о чем конкретно - работа на публику и с нулевым результатом.
Четвертое. Судя по всему есть разногласия у Правительства и с Президентом. Мы все чаще и чаще видим моменты, когда Красносельскому приходится брать в свои руки функции администратора и вмешиваться в ситуацию в Правительстве, поскольку Премьер , а это его функции, видимо не справляется с ними.
Пятое. Недовольство нынешним руководством растет и в рядах самих чиновников среднего и нижнего уровня. Они привыкли работать получая четкие указания. А тот бардак который сейчас присутствует в исполнительной власти , плюс Дамоклов меч, зависший над ними в виде сокращения, вынуждает их не светится и чаще всего просто саботировать поручения.
И последнее. Думаю, что даже не смотря на то, что обороты Фирмы выросли с приходом нынешнего Правительства, есть недовольство с ее стороны, поскольку, недовольство Правительством в народе проецируется на Фирму, ибо в глазах народа они связаны воедино.
Что из этого следует? Вывод один- скорая отставка Правительства, ибо отставка Премьера ведет к отставке всего Правительства. Когда? Думаю сразу после майских праздников. До 9 мая как то не комильфо. А тянуть дальше уже ни как. Нужен бюджет на следующий год. И начало его разработки уже нужно начинать. И готов он должен быть к августу. И нужно Правительство под которое дадут ( может быть ) денег из Москвы. И чем быстрее , тем лучше. И вот тут вопрос. А КТО? И сможет ли Президент САМОСТОЯТЕЛЬНО, согласовав наверняка с Москвой, создать Правительство стабилизации. Вот такие вот рассуждения".
Прим. ред.: Стиль и орфография источника сохранены