На тему требований руководства ФИДЕ к Илюмжинову уйти в отставку с поста президента всемирной шахматной федерации.
1. Фактически, процесс свержения Илюмжинова начался еще 2015-м году, когда на него наложили санкции по абсурдному обвинению, что он участвовал в торговле нефтью с Асадом и ИГИЛ (не все уже наверное про это помнят). Никогда не был поклонником Илюмжинова, но эти обвинения очевидно являются полной чушью. Тот факт, что не были никаких доказательств, никого не смущал. Иллюмжинов требовал, чтобы его пустили в США, дабы он в суде мог отстоять свою невиновность в суде, но США запретили ему въезд в США и показали, что все это затеяно для того, чтобы выдавить Илюмжинова с поста президента всемирной шахматной федерации, который рассматривался как инструмент российской внешней политики. По сути, это часть того же процесса, что и атака на российский олимпийский спорт, попытки отобрать чемпионат мира по футболу и мельдониевое дело. В этом плане шахматные дела также стали частью большой политики.
2. В 2017 году Илюмжинова фактически отстранили от осуществления большей части исполнительных полномочий. Был осуществлен фактический переворот, силами части команды Илюмжинова во главе с греком Макропулосом. На Илюмжинова остались в основном представительские функции, хотя он и смог отбиться от требований немедленной отставки в 2017 году, тем более что его подловили на импульсивном выступлении, где он ляпнул, что сам готов уйти.Занятная деталь, с точки зрения старых оппонентов Илюмжинова вроде Каспарова, Макропулос это часть "банды Кирсана", который ничем не лучше. Попытки привлечь на выборы арабских шейхов с деньгами или российского миллиардера Филатова успехом не увенчались, хотя время до выборов еще есть.
3. На ближайших выборах президента ФИДЕ пока зарегистрировано 2 кандидата - формальный президент ФИДЕ Иллюмжинов и фактически управляющий ФИДЕ Макропулос. На последних выборах они шли в одной команде, но теперь оказались в разных лагерях. Мотивировка требований к отставке Илюмжинова вполне проста - в рамках американских санкций швейцарский банк обслуживающий ФИДЕ объявил о прекращении операций с всемирной шахматной федерацией, так как не может вести дела с лицами находящихся в санкционных списках. Этим очевидно воспользовалась команда Макропулоса, которая требует немедленного ухода Илюмжинова до выборов, хотя сама же ФИДЕ отстранила Илюмжинова от любой финансовой деятельности еще в 2016 году.
В целом, шансы Иллюмжинова сохранить свой пост не выглядят слишком большими - США откровенно бьют по ФИДЕ, дабы вынудить организацию убрать Иллюмжинова. Бывшие коллеги Иллюмжинова легко променяли старого босса на нового. Атака на Иллюмжинова через швейцарский банк UBS должна укрепить позиции Макропулоса, который может заявлять, что в свете санкций, руководство Иллюмжинова будет мешать деятельности ФИДЕ как организации. Иллюмжинов уходить конечно отказался и продолжает рассчитывать на поддержку делегатов от стран третьего мира, за счет которых он обычно побеждал на выборах - поэтому несмотря на внешнее давление, он продолжает свои поездки по Азии и Африке, пытаясь заручиться поддержкой как можно большего числа делегатов. Источник