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18 тысяч приднестровцев зарегистрировали свои авто в Молдове

18 тысяч приднестровцев зарегистрировали свои авто в Молдове
Более чем на 40% снизился импорт машин физическими лицами за первые два месяца текущего года по сравнению с тем же периодом 2017-ого. Падение, как объясняют власти, произошло на фоне прошлогодней акцизной амнистии, когда автовладельцам предоставили значительные льготы на регистрацию машин.

"Люди стали регистрировать меньше машин на фоне прошлогоднего роста, который произошел благодаря изменениями в законодательстве. Это позволило провести таможенное оформление машин с 70-ти процентной скидкой", - сказала пресс-секретарь Таможенной службы Кристина Рэу.
Такого же мнения придерживаются и экономические эксперты.
В то же время в январе-феврале 2018-го года общее число зарегистрированных автомобилей выросло на 30%. Это объясняется тем, что больше машин стали завозить экономические агенты.

В начале прошлого года владельцы автомобилей с иностранными или приднестровскими номерами, которые были завезены в страну до ноября 2016, смогли зарегистрировать их в Молдове, заплатив всего 30% от стоимости акциза. За шесть месяцев оформили документы на 18 тысяч таких машин, при этом выплаты по акцизам в госбюджет выросли на 440 миллионов леев.

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  • Сегодня, 06:30
  • DTV
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