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Кровавая Пасха в Бендерах

Кровавая Пасха в Бендерах
В прошедшее воскресение вечером, в городе Бендеры, в районе ул. Школьной произошло убийство.
Двое мужчин: один 26-летний, другой - примерно 40 лет, по словам очевидцев, повздорили. Старший из них отправился домой, якобы спать. Через пятнадцать минут он вернулся с ножом, подошел сзади и зарезал собеседника, нанеся несколько ударов.

С места преступления скрылся. Есть информация, что убийца явился с повинной в милицию.
На место преступления приезжал министр внутренних дел Руслан Мова.

Как сообщает МВД ПМР, с 7 по 9 апреля на территории республики зарегистрировано 47 заявлений о происшествиях и преступлениях, по 31 из них установлены подозреваемые лица. По горячим следам раскрыты 2 убийства, совершённые в Светлое Христово Воскресенье в Бендерах. Оба преступления совершены на бытовой почве в состоянии опьянения. Подозреваемые задержаны.
  • Сегодня, 12:11
  • DTV
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