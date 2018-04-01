В прошедшее воскресение вечером, в городе Бендеры, в районе ул. Школьной произошло убийство.

Двое мужчин: один 26-летний, другой - примерно 40 лет, по словам очевидцев, повздорили. Старший из них отправился домой, якобы спать. Через пятнадцать минут он вернулся с ножом, подошел сзади и зарезал собеседника, нанеся несколько ударов.



С места преступления скрылся. Есть информация, что убийца явился с повинной в милицию.

На место преступления приезжал министр внутренних дел Руслан Мова.



Как сообщает МВД ПМР, с 7 по 9 апреля на территории республики зарегистрировано 47 заявлений о происшествиях и преступлениях, по 31 из них установлены подозреваемые лица. По горячим следам раскрыты 2 убийства, совершённые в Светлое Христово Воскресенье в Бендерах. Оба преступления совершены на бытовой почве в состоянии опьянения. Подозреваемые задержаны.

