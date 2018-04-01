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Стали чемпионами: Бендерчане победили рыбницких

Стали чемпионами: Бендерчане победили рыбницких

В бендерской СДЮШОР №2 прошёл финал III Чемпионата ПМР по баскетболу, в котором приняли участие 6 мужских команд из Бендер, Тирасполя, Суклеи и Рыбницы, сообщается на сайте Слободзейской госадминистрации.
В результате упорной борьбы сильнейшими оказались представители СДЮШОР №2 (Бендеры), которые со счетом 107:66 обыграли команду «Металлург» и отодвинули рыбничан на второе место. «Бронзовыми» чемпионами стала команда ДЮСШ (Суклея). Остальные места распределили между собой «ВИВА-Баскет», СДЮШОР (Тирасполь) и «Красная Звезда».

Как сообщает Приднестровская Федерация баскетбола, по итогам чемпионата были определены лучшие игроки.
Лучшим центровым в третий раз подряд стал Сергей Мякинин, играющий тренер команды Суклейской спортивной школы.
Лучшим защитником был признан Алексей Пономарев из команды СДЮШОР №2 города Бендеры.
Лучшим нападающим – Дмитрий Баранов, игрок команды «Металлург».
Самым полезным игроком чемпионата был признан Владимир Колесников из команды бендерской СДЮШОР №2.
  • Сегодня, 05:50
  • DTV
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