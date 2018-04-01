В бендерской СДЮШОР №2 прошёл финал III Чемпионата ПМР по баскетболу, в котором приняли участие 6 мужских команд из Бендер, Тирасполя, Суклеи и Рыбницы, сообщается на сайте Слободзейской госадминистрации.

В результате упорной борьбы сильнейшими оказались представители СДЮШОР №2 (Бендеры), которые со счетом 107:66 обыграли команду «Металлург» и отодвинули рыбничан на второе место. «Бронзовыми» чемпионами стала команда ДЮСШ (Суклея). Остальные места распределили между собой «ВИВА-Баскет», СДЮШОР (Тирасполь) и «Красная Звезда».



Как сообщает Приднестровская Федерация баскетбола, по итогам чемпионата были определены лучшие игроки.

Лучшим центровым в третий раз подряд стал Сергей Мякинин, играющий тренер команды Суклейской спортивной школы.

Лучшим защитником был признан Алексей Пономарев из команды СДЮШОР №2 города Бендеры.

Лучшим нападающим – Дмитрий Баранов, игрок команды «Металлург».

Самым полезным игроком чемпионата был признан Владимир Колесников из команды бендерской СДЮШОР №2.