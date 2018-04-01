Праздники закончились, а проблемы остались? Поиски работы не увенчались успехом? Тогда вам нужно сюда: Единый Государственный Фонд Социального Страхования Приднестровья опубликовал трудовые вакансии по состоянию на 10 апреля.
Кого ищут сегодня работодатели и какую оплату они предлагают? По самой высокой зарплате до 4500 руб, - это водители, литейщики, машинисты, сборщики верха обуви (Флоаре), токари (БМЗ). Опытная швея может заработать до 5000 рублей, во всяком случае это гарантирует ЗАО "Одема" и фирма "Вестра".
Предприятия нуждаются в электриках (от 1500 до 3000 руб).
По-прежнему в дефиците профессия бухгалтер. Вернее, хороший бухгалтер. Их ждут на БМЗ, Вестре и Молдавкабеле. А главбуху на ЖБИ-7 обещают 5000 рубл.
Дефицит воспитателей в детсадах - 6 человек - от 500 до 1600 руб. В погранкомендатуре Бендер обнаружился дефицит 10 пограничников. Ищут на з2500 руб.
Нарисовалась катастрофа с врачами. Вернее с их отсутсвием: толкьо на ГУ Бегндерский центр амбулаторной поликлинической помощи требуется 30 (!!!) человек, а на скорую помощь - 10! И кто пойдет туда работать на зарплату, соответсвенно, в 1825 и в 3192 руб (максимальная)? Да еще в свете последних требования и ужесточения отношения к врачам?
В ГАИ также отток кадров - нуждаются в 10 инспекторах.
Город нуждается в учитилях, но на очень маленькую зарплату до 2000 руб, в экономистах (Софтшуз - 3500) и еще многих специалистах и рабочих. Да что там говорить - смотрите сами и делайте выводы: