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Ау, люди! Работа ищет вас - город нуждается в кадрах!

Ау, люди! Работа ищет вас - город нуждается в кадрах!
Праздники закончились, а проблемы остались? Поиски работы не увенчались успехом? Тогда вам нужно сюда: Единый Государственный Фонд Социального Страхования Приднестровья опубликовал трудовые вакансии по состоянию на 10 апреля.

Кого ищут сегодня работодатели и какую оплату они предлагают?
По самой высокой зарплате до 4500 руб, - это водители, литейщики, машинисты, сборщики верха обуви (Флоаре), токари (БМЗ).
Опытная швея может заработать до 5000 рублей, во всяком случае это гарантирует ЗАО "Одема" и фирма "Вестра".

Предприятия нуждаются в электриках (от 1500 до 3000 руб).

По-прежнему в дефиците профессия бухгалтер. Вернее, хороший бухгалтер. Их ждут на БМЗ, Вестре и Молдавкабеле. А главбуху на ЖБИ-7 обещают 5000 рубл.

Дефицит воспитателей в детсадах - 6 человек - от 500 до 1600 руб.
В погранкомендатуре Бендер обнаружился дефицит 10 пограничников. Ищут на з2500 руб.

Нарисовалась катастрофа с врачами. Вернее с их отсутсвием: толкьо на ГУ Бегндерский центр амбулаторной поликлинической помощи требуется 30
(!!!) человек, а на скорую помощь - 10! И кто пойдет туда работать на зарплату, соответсвенно, в 1825 и в 3192 руб (максимальная)? Да еще в свете последних требования и ужесточения отношения к врачам?

В ГАИ также отток кадров - нуждаются в 10 инспекторах.

Город нуждается в учитилях, но на очень маленькую зарплату до 2000 руб, в экономистах (Софтшуз - 3500) и еще многих специалистах и рабочих.
Да что там говорить - смотрите сами и делайте выводы:

Ау, люди! Работа ищет вас - город нуждается в кадрах!
Ау, люди! Работа ищет вас - город нуждается в кадрах!
Ау, люди! Работа ищет вас - город нуждается в кадрах!
Ау, люди! Работа ищет вас - город нуждается в кадрах!
Ау, люди! Работа ищет вас - город нуждается в кадрах!
Ау, люди! Работа ищет вас - город нуждается в кадрах!
Ау, люди! Работа ищет вас - город нуждается в кадрах!
Ау, люди! Работа ищет вас - город нуждается в кадрах!
Ау, люди! Работа ищет вас - город нуждается в кадрах!
Ау, люди! Работа ищет вас - город нуждается в кадрах!
Ау, люди! Работа ищет вас - город нуждается в кадрах!
Ау, люди! Работа ищет вас - город нуждается в кадрах!
Ау, люди! Работа ищет вас - город нуждается в кадрах!

Ау, люди! Работа ищет вас - город нуждается в кадрах!




  • Сегодня, 06:33
  • DTV
  • Просмотров: 285
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