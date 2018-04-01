На телеканале Акчент ТВ Состолась прямая линии президента Молдовы Игоря Додона. Приводим ряд интересных моментов из той передачи:
Может ли Молдова превартиться в горячую точку? "Мы видим противостояние России и Запада. Мир меняется и уже нет однополярного мира, есть многополярный мир; нет единого центра, откуда контролируется все. Россия и Китай стали мощными державами, США пытается вернуть мировое господство". Об этом Игорь Додон заявил в эфире телеканала Акчент ТВ, отвечая на вопрос известного российского политического деятеля Николая Старикова о противостоянии запада и востока, которое отражается и на Республике Молдова.
«Для Молдовы ситуация очень опасная тем, что запад, США, ищут возможность, чем можно зацепить Россию. В Молдове есть замороженный Приднестровский вопрос. Запад пытается втянуть Россию в конфликт», - отметил Игорь Додон.
Самый важный вопрос на сегодня, это будет ли в ближайшее время, или даже месяцы, дестабилизация ситуация в Молдове? И то, как нам очень мягко, грамотно от этого уйти. Недальновидна политика парламента, правительства и правящей партии может превратить Молдову в очередную горячую точку, отметил Игорь Додон.
Что нужно для решения Приднестровского вопроса? На левом берегу люди видят и понимают, что у нас общая позиция по поводу дружбы с Россией, вступлению в ЕАЭС и другим вопросам. Но для того, чтобы решить Приднестровский вопрос, на правом берегу должна быть общая позиция по данному вопросу. Для того, чтобы правый берег сделал шаг навстречу Приднестровью, не должно быть противостояния между властями в Молдове. Об этом во время прямой линии заявил президент республики Игорь Додон.
«Я надеюсь, к концу этого года у нас будет большинство в парламенте, которое будет работать вместе с президентом», - заявил глава государства.
Второй очень важный момент, о котором сказал Игорь Додон, это определение между Молдовой и Приднестровьем о форме совместного будущего – союз, статус автономии, федеративное устройство и т.д.
Вместе с тем, президент отметил, что в настоящее время необходимо совершить конкретные действия по решению вопросов, достигнутых во время прошлогодних договоренностей – признание дипломов приднестровских ВУЗов, мобильна и фиксированная телефонная связь, автомобильные номера. Для достижения всего вышеперечисленного, по словам президента, необходима победа на предстоящих парламентских выборах, на результаты которых влияют и голоса жителей Приднестровского региона.
Когла он войдет в Парламент? Он также заявил о том, что важные для государства вопрос обсуждает, преимущественно, со своими коллегами из Партии социалистов. С представителями правящей коалиции, по словам президента, обсуждать нечего. В связи с этим, президент заявил, что войдет в парламент только после подписания указа о роспуске нынешнего состава законодательного органа. За действия, направленные на ликвидацию государственности, должно быть внесено наказание в уголовный кодекс. О этом во время прямой линии в эфире телеканала Акчент ТВ заявил президент республики Игорь Додон. Глава государства подчеркнул, что в Румынии существует подобная статья в уголовном законодательстве за попытки подрыва или ликвидации страны. Президент привел в пример и Испанию, где сторонники развала страны путем референдума о независимости Каталонии понесли наказание, предусмотренное в законодательстве этой страны. Уже в начале мая по всей стране пройдут мероприятия, посвященные созданию Национального фронта в защиту государственности под предводительством президента Республики Молдова. Каждый желающий сможет вступить в патриотическое движение и стать на защиту независимости нашей страны.
Он отметил, что уже неоднократно выступал с инициативой о запрете двойного гражданства для государственных деятелей и чиновников. По мнению главы государства, власти страны должны давать присягу на верность только одному государству и защищать его интересы. В то же время, простые граждане будут иметь право на двойное гражданство, если им это необходимо.
Кто станет мэром Бельц? Отвечая на вопрос о возможных результатах местных выборов в северной столице, Игорь Додон с уверенностью заявил, что жители Бельц не проголосуют за правые силы или представителей унионистского движения. По мнению главы государства, фаворитами избирателей будет кандидат от Партии социалистов Александр Усатый или выдвиженец от партии бывшего мэра Бельц. Игорь Додон подчеркнул, что у Александра Усатого есть достаточный опыт работы в местной публичной администрации, знание проблем города и путей их решения, а также необходимые качества для того, чтобы занять соответствующий государственный пост. Помимо этого, Александр Усатый 8 лет был заместителем мэра Бельц и является руководителем территориальной организации ПСРМ. «У него есть опыт и узнаваемость, а также очень сильная поддержка актива партии», - отметил президент Молдовы.